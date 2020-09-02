Altı yıl, sıfır maç, iki kırmızı kart! Tomasso Berni’nin şaşkına çeviren kariyeri…

Futbolda ‘yedek kaleci’ damgası yediğinizde bunu aşabilmeniz için çok büyük sıçramalar yapmanız gerekebilir. Biraz da şans yanınızda olursa, birinci kaleci olabilmek çok da mucize olmayabilir.

Ancak 6 yıl boyunca Inter forması giyen ve hiç resmi maça çıkmayan Berni, 18 yıllık profesyonel kariyeri boyunca bu durumu asla dert etmemiş gibi…

2014 yılında Torino’dan transfer edilen 37 yaşındaki kaleci, Inter kariyeri boyunca hiçbir resmi maçta forma giymemesine rağmen iki kez kırmızı kart görmeyi başardı.

Inter’in Parma’yı 2-1 yendiği maçın 68. dakikasında yedek kulübesindeyken oyundan atılan Berni, Ocak ayında Cagliari maçını son düdüğünden sonra hakemi alkışlayarak protesto ettiği için kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

After 6 years, 0 appearance and 2 red cards, Inter legend Tommaso Berni leaves the club.. An emotional day for all involved. pic.twitter.com/Z2buo0ZIq8 — Footy Accumulators (@FootyAccums) September 1, 2020

TUHAF BİR KARİYER!

Sözleşmesi sona erdiği için İtalyan devinden ayrılan 37 yaşındaki Berni’nin kazandığı yıllık ücret ise 200 bin Euro. Inter altyapısında yetişen Berni’nin kariyeri de son 6 yılına benzer tuhaflıklar taşıyor.

2002 yılında İngiltere’nin Wimbledon ekibine transfer olarak profesyonelliğe adım atan Berni, orada da bir dakika bile süre alamayınca birkaç ay sonra takımdan ayrıldı.

18 YILDA SADECE 120 MAÇ!

Ardından Lazio, Braga, Sampdoria ve Torino gibi takımlara transfer olma fırsatı yakalayan Berni, 18 yıllık profesyonel kariyeri boyunca sadece 120 maçta forma giydi.

Tecrübeli kalecinin kariyerine devam edip etmeyeceği bilinmez ancak transfer olması halinde yedek kulübesindeki koltuğunun garanti olduğu şüphesiz bir gerçek…