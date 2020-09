Altı yıl, sıfır maç, iki kırmızı kart! Tomasso Berni’nin şaşkına çeviren kariyeri…

Futbolda ‘yedek kaleci’ damgası yediğinizde bunu aşabilmeniz için çok büyük sıçramalar yapmanız gerekebilir. Biraz da şans yanınızda olursa, birinci kaleci olabilmek çok da mucize olmayabilir.

Ancak 6 yıl boyunca Inter forması giyen ve hiç resmi maça çıkmayan Berni, 18 yıllık profesyonel kariyeri boyunca bu durumu asla dert etmemiş gibi…

2014 yılında Torino’dan transfer edilen 37 yaşındaki kaleci, Inter kariyeri boyunca hiçbir resmi maçta forma giymemesine rağmen iki kez kırmızı kart görmeyi başardı.

Inter’in Parma’yı 2-1 yendiği maçın 68. dakikasında yedek kulübesindeyken oyundan atılan Berni, Ocak ayında Cagliari maçını son düdüğünden sonra hakemi alkışlayarak protesto ettiği için kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

After 6 years, 0 appearance and 2 red cards, Inter legend Tommaso Berni leaves the club..

