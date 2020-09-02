Aboubakar heyecanı! Başkan doğruladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transfer çalışmaları kapsamında rotasını camiasını heyecanlandıracak isimlere çevirdi.

Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez'i kadrosuna katan Yeni Malatyspor’da yönetimin teklif yaptığı Carlos Sierra, Galatasaray’ın uzun zamandır istediği Benjamin Tetteh ve bir dönem Beşiktaş’ın da gündemine gelen Vincent Aboubakar isimleri camiayı fazlasıyla heyecanlandırdı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in de doğruladığı isimlerle görüşmelerin sürdüğü, Tetteh ya da Aboubakar ikilisinden birinin alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Bu arada Kolombiya basınında yer alan bir haberde ise Yeni Malatyaspor'un Kolombiya ekiplerinden CD America de Cali takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu Carlos Sierra’yı transfer etmek istediğine yer verildi. Malatya temsilcisinin birkaç güne kadar bu transferlerden sonuç çıkarmayı planladığı bildirildi.

Sarı-siyahlı yönetimin hedefinin, Hamza Hamzaoğlu'nun da alınması için onay verdiği 3 isimden 2'sini kadroya katmak olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ

Porto’da sakatlandıktan sonra bir türlü beklenen performansını sergileyemeyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş’ın da gündemine gelmişti. Ancak Kamerunlu golcünün sık sık sakatlık yaşaması nedeniyle risk almak istemeyen Beşiktaş, transferden vazgeçmişti.

Porto’nun iki yıl önce 40 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği Aboubakar, sakatlığı sonrası gözden düşmüş ve Portekiz ekibinin elden çıkarmak istediği isimler arasına girmişti.

Beşiktaş’a 2016 yılında kiralık olarak gelen Vincent Aboubakar, 1 yıl forma giydiği siyah-beyazlı takımda iz bırakmayı başarmıştı. Beşiktaş formasıyla 38 maçta 19 gol atan Aboubakar, 4 de asist yapma başarısı göstermişti.

GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

Gomis’in ayrılığından sonra Galatasaray’ın forvet transferi olarak gündemine gelen Benjamin Tetteh için sarı-kırmızılı kulüp, Sparta Prag’ı ikna etmeyi başaramamıştı. 23 yaşındaki golcü için Galatasaray’ın ayırdığı bütçenin çok üzerinde bir rakam isteyen Çek kulübünün geri adım atmaması nedeniyle transfer bir türlü gerçekleşememişti.

İki yıldır Sparta Prag forması giyen Ganalı futbolcu, Çek takımı ile çıktığı 75 maçta 19 gol atma başarısı gösterdi.