Aaron Lennon Kayserispor’da!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Premier Lig ekiplerinden Burnley’de oynayan Aaron Lennon ile anlaştıklarını açıkladı.

Başkan Berna Dözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Transferleri bekleyen “Büyük Kayserispor taraftarları” İmzalar bu hafta sonu. Çalışmalarımız oldukça verimli devam ediyor. Günün son misafiri, Premier League’den AARON JUSTIN LENNON” dedi.

Transferleri bekleyen “Büyük Kayserispor taraftarları” Imzalar bu hafta sonu Çalışmalarımız oldukça verimli devam ediyor. (Bknz. Instagram story) Günün son misafiri Premier League’den AARON JUSTIN LENNON Welcome @AaronLennon12 pic.twitter.com/jq8DCOPCLZ — Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) September 2, 2020

33 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerinin tümünü İngiltere’de geçirdi. Premier Lig’de toplam 388 maçta forma giyen Lennon, 34 gol atarken 62 de asist yaptı.