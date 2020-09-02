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Sözcü

Aaron Lennon Kayserispor’da!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İngiltere futbolunun önemli isimlerinden Aaron Lennon'u kadrolarına kattıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

21:23 -
Haberler Futbol
Aaron Lennon Kayserispor’da!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Premier Lig ekiplerinden Burnley’de oynayan Aaron Lennon ile anlaştıklarını açıkladı.

Başkan Berna Dözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Transferleri bekleyen “Büyük Kayserispor taraftarları” İmzalar bu hafta sonu. Çalışmalarımız oldukça verimli devam ediyor. Günün son misafiri, Premier League’den AARON JUSTIN LENNON” dedi.

33 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerinin tümünü İngiltere’de geçirdi. Premier Lig’de toplam 388 maçta forma giyen Lennon, 34 gol atarken 62 de asist yaptı.

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Son güncelleme: 21:24 02.09.2020