Yusuf Günay’dan Marcao açıklaması! ‘Resmi teklif gelmedi’

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray’ın tecrübeli defans oyuncusu Marcao ile ilgili Trt Spor’a açıklamalarda bulundu. Günay, transfer konusunda Galatasaray’ın menfaatleri çerçevesinde hareket etmek zorunda olduklarını açıkladı.

Günay, “Sessizliğimiz eleştiriliyor. Çok konuşmayı doğru bulmuyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Biz gerçekten akıl, mantık, Galatasaray’ın menfaatleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Özellikle bu sene, kendi yazdığımız senaryoyu uygulamak zorundayız. Takımımızın teknik ihtiyacı neyse, kulübümüzün de mali imkanları doğrultusunda gerçekleşecek. Basında, kamuoyunda tartışılan isimler, tamamen bizim gündemimizin dışında olan isimler.” dedi.

Başkan yardımcısı Günay, Marcao’nun Newcastle United’a tranferi ile ilgili, “Marcao bir scout başarısı, ekibimiz başarılı bir işe imza attı. Hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz transferler de bu şekilde transferler. Marcao için resmi bir teklif gelmedi.” dedi.

İngiliz ekibi Newcastle United’ yakınlığıyla bilinen Magpie Media'nın Twitter hesabından, Galatasaray'a Brezilyalı stoper için 15 milyon Euro teklif edildiği belirtilmişti. 24 yaşındaki savunmacının İnstagram hesabından Newcastle United'ı takibe alması dikkatleri çekmişti.

‘ŞARTLARI BİZ BELİRLEMELİYİZ’

Galatasaray taraftarının son günlerde sosyal medyada en çok konuştuğu orta saha transferi ile ile ilgili Günay, “Orta saha transferi ihtiyacımız, bunu değerlendiriyoruz, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Şartları biz belirleriz, belirlediğimiz şartlara uygun olduğu zaman alacağız. Şartlara uymayacağız, biz belirliyoruz. Lemina’da da böyle oldu, şartlar bu dedik, bu kadar.” açıklamasında bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarında takımda en istekli futbolculardan biri olan Senegalli golcü Mbaye Diagne için Günay, “Diagne çok istekli, çok iyi, teknik heyetimiz karar verecek, büyük ihtimalle bizimle olacak.” dedi.

‘İKİNCİ YARIDAKİ İLK 3 MAÇTA SEYİRCİSİZ OYNANSIN’

Son olarak Günay, Süper Lig başlamadan önce en çok konuşulan seyircisiz maç konusu ile ilgili “Aslında ilk 3 maçın seyircisiz oynanmasının çok mantığı gözükmüyor. Federasyona lig başından itibaren seyircili oynansın dedik. Bu mümkün değilse, ligin 2. yarısındaki ilk 3 hafta da seyircisiz oynansın.” dedi.