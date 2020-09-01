Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru’yu renklerine bağladı

Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, geçen sezon Denizlispor forması giyen deneyimli sağ bek Zeki Yavru’yu renklerine bağladığını kulübün resmi paylaşım kanalları üzerinden duyurdu.

Geçen sezon çıktığı 31 resmi maçta 4 asist yapan 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu takımın Bolu kampında attığı imzayla kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı.

Kulüp tarafından transfere ilişkin yapılan açıklamada, “Kulübümüz, sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.