Türkiye Macaristan maçı ne zaman? Türkiye Macaristan saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak. Hazırlıkları sürdüren Milli Takım ilk maçını 3 Eylül Perşembe günü Sivas’ta Macaristan’a karşı oynayacak.

Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Dias’ın yöneteceği maçta Türkiye sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Müsabaka TRT 1’den naklen yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 Eylül’de Sivas’ta Macaristan ve 6 Eylül’de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).