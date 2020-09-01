Transferi olay olmuştu! İmzayı attı, testi pozitif çıktı

Manchester City’de 10 yıl oynadıktan sonra ülkesi İspanya’nın takımlarından Real Sociedad’a imza atan David Silva’nın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Transfer süreci oldukça olaylı geçen David Silva, tam Lazio’ya imza atmak üzereyken, Real Sociedad yöneticilerinin araya girmesiyle rotasını İspanya’ya çevirmişti.

Real Sociedad’ın düzenlediği törende mavi-beyazlı ekibe imza atmasının üzerinden bir saat bile geçmeden yapılan açıklamada “Silva’nın corona virüsü testleri pozitif çıktı. Futbolcu, karantinaya alındı” denildi. 14 gün karantinada kalacak olan David Silva, yeni takımının 13 Eylül 2020 tarihinde Valladolid ile deplasmanda oynayacağı La Liga’nın ilk hafta maçına yetişemeyecek.

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

David Silva’nın sözleşmesi bittikten sonra Manchester City’den ayrılarak, Real Sociedad’a imza atması İtalyan ekibi Lazio’yu kızdırmıştı. Futbolcuyla prensipte her konuda anlaşan, hatta sağlık kontrolü için gün bile alan Lazio yönetimi, yıldız futbolcunun son anda karar değiştirip Real Sociedad’a imza atmasıyla küplere binmişti.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Real Sociedad ile sözleşme imzalayan David Silva için ağır ifadeler kullanmıştı. Igli Tare, David Silva’nın Real Sociedad’a imza atması ile ilgili, “Oyuncu olarak kendisine büyük saygım var ama adam değilmiş” şeklinde konuşmuştu.

TRAORE DE CORONA’YA YAKALANDI

İspanya Milli Takımı’nda ilk kez oynama fırsatı yakalayan Adama Traore’nin de corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Wolverhampton takımında forma giyen yıldız futbolcu, bu nedenle İspanya Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

Luis Enrique tarafından Almanya ve Ukrayna ile oynanacak Uluslar Lig maçları için İspanya Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen Adama Traore’nin, ilk kez milli formayı giyme heyecanı, böylece sönmüş oldu. 24 yaşındaki futbolcu, corona virüsü testi pozitif çıktığı için karantinaya alındı.

Adama Traore, Premier Lig’in ilk haftasında takımının Sheffield United ile deplasmanda oynayacağı maça da yetişemeyecek.