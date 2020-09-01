Tour de France’ta dördüncü etap geçildi! Alaphilippe zirveyi bırakmadı

Yol bisikletinin en prestijli turu olan Tour de France’ta dördüncü etap sona erdi. Sisteron’dan Orcieres-Merlette’e 160.5 kilometre boyunca pedal çevrilirken etabın kazananı Jumbo-Visma takımından Primoz Roglic oldu. UAE Team Emirates’ten Tadej Pogacar ikinciliği elde etti, Cofidis’ten Guillaume Martin ise üçüncü oldu.

Dört etap sonunda Sarı Mayo ise Deceuninck-Quick-Step takımından Julian Alaphilippe’te kaldı. Fransız bisikletçiyi Mitchelton-Scott’tan Adam Yates dört, bu etabın galibi Primoz Roglic ise yedi saniye geriden takip ediyor.

INEOS Grenadiers adına yarışan Kolombiyalı son şampiyon Egan Bernal ise Alaphilippe’in 17 saniye gerisinde 6. sırada takibini sürdürüyor. Turun beşinci etabında Gap’tan Privas’a 183 kilometre boyunca pedal basacak. Dağların Kralı sıralamasında ise AG2R La Mondiale adına yarışan Benoit Cosnefroy 21 puanla en yakın rakibi NTT Pro Cycling Team’den Michael Gogl’un 9 puan önünde zirvede yer alıyor. Roglic ise 10 puanla bu sıralamada da üçüncü durumda.

Etap içinde belli kapılardan geçiş sırasına göre puan kazanılan ve sprint mayosu olarak da bilinen puan sıralamasında ise BORA-hansgrohe’den ünlü sprinter Peter Sagan 83 puanla, Deceuninck-Quick-Step’ten Sam Bennett ile zirveyi paylaşıyor. Bu klasmanın üçüncüsü ise 80 puanla UAE Team Emirates’ten Alexander Kristoff.

4. ETAP:

Primoz Roglic (SLO) / Jumbo-Visma Tadej Pogacar (SLO) / UAE Team Emirates Guillaume Martin (FRA) / Cofidis Nairo Quintana (KOL) / Team Arkea-Samsic Julian Alaphilippe (FRA) / Deceuninck-Quick-Step

GENEL KLASMAN (SARI MAYO):

Julian Alaphilippe (FRA) / Deceuninck-Quick-Step 18:07:04 Adam Yates (BK) / Mitchelton-Scott +4 Primoz Roglic (SLO) / Jumbo-Visma +7 Tadej Pogacar (SLO) / UAE Team Emirates +11 Guillaume Martin (FRA) / Cofidis +13 Egan Bernal (KOL) / INEOS Grenadiers +17

TIRMANIŞ KLASMANI (KIRMIZI BENEKLİ MAYO):

Benoît Cosnefroy (FRA) / AG2R La Mondiale 21 Michael Gogl (AVU) / NTT Pro Cycling Team 12 Primož Roglic (SLO) / Jumbo-Visma 10 Tadej Pogacar (SLO) / UAE Team Emirates 8 Quentin Pacher (FRA) / B&B Hotels-Vital Concept 6

PUAN KLASMANI (YEŞİL MAYO):