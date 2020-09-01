Topu öptüğü için ceza alan ilk futbolcu

Ekvator Ligi ekiplerinden Aucas’ta forma giyen orta saha oyuncusu Sergio Lopez, corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler sonrası topu öptüğü için ceza aldı. 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, takımının 1-0 kazandığı Macara maçında topu öptüğü için 1000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Dünyada bu nedenle ceza alan ilk futbolcu olma özelliğini taşıyan Sergio Lopez, üstelik maçtaki golü de kendisi atmamıştı. Karşılaşmanın tek golü, Galo Corozo tarafından kendi kalesine atılmıştı.

Ayrıca ligde beş futbolcuya daha maçta forma değiştirdikleri için ceza verildi.

FIFA, forma değiştirme ve topu öpmenin yasaklanmasını federasyonlara tavsiye niteliğinde sunuyor.

Ekvator’da şimdiye kadar 114 bin corona virüsü vakası ortaya çıkarken, 6 bin 600 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede ayrıca 3 bin 700 kişinin ölümünde de corona virüsü şüphesi belirlendi.