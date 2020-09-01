Kulüpler limitli, TFF limitsiz! 918 milyon TL’lik harcama ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi. Ankara’da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurulu’nda yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulunun aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar çıktı.

Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler‘in geçtiğimiz gün yayınladığı TFF’nin finansal tabloları tartışmaları da beraberinde getirmişti. Mali açıdan ‘kırmızı alarm’ veren Türkiye Futbol Federasyonu’nda kurulların yaptığı harcamaların fazla olması, kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Bütçe 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi arasında 49 milyon 331 bin 645 TL açık vermiş. 869 milyon 600 bin 635 TL'lik gelire rağmen harcamalar hız kesmemiş ve 918 milyon 932 bin 289 TL gider kalemi oluşmuş.

A Milli Takım giderleri: 131 milyon 693 bin TL

Büro giderleri: 126 milyon 367 bin TL

Hakem, Gözlemci ve Temsilci giderleri: 55 milyon 134 bin TL

Taşıt, araç tahsis giderleri: 9 milyon 752 bin TL

VAR masrafları: 18 milyon 158 bin TL

A Milli Takım Takım sürekli personel giderleri: 55 milyon 427 bin 257 TL

Eğitim sürekli personel gideri: 13 milyon 584 bin 963

Personel gideri: 95 milyon TL

Profesyonel futbol giderleri: 437 milyon 153 bin TL

‘HUZUR HAKKI’ İÇİN 5 MİLYON 677 BİN TL!

Bu giderler arasında en çok dikkat çeken ise kurul üyelerine verilen ‘huzur hakları’. Merkez Hakem Kurulu (2.088.208 TL), Temsilciler Kurulu (760.947 TL), Tahkim Kurulu (881.232 TL), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (1.102.159 TL) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (845.137 TL) üyelerine toplam 5 milyon 677 bin 683 TL ‘huzur hakkı’ dağıtılmış. Hakem, Temsilci ve Gözlemci giderleri de 55 milyon TL, hakem maaşları 8.039.849 TL. Öte yandan hakem kıyafetlerine ise 2.861.092 TL harcanmış. VAR'ın masrafı da 20 milyon 306 bin 226 lira.

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BÜRO GİDERİ DUDAK UÇUKLATTI: 126 MİLYON TL!

Bütçede en fazla harcamanın yapıldığı bölümlerden biri ise büro giderleri oldu. Detaylandırılmayan bu gider kalemi 126 milyon 367 bin TL. A Milli Takım sürekli personel gideri 34 milyon TL olurken bu rakamın büyük bir kısmını ise Teknik Direktör Şenol Güneş’in maaşı oluşturuyor. TFF bünyesindeki taşıt araç tahsis giderleri de 9 milyon 752 bin TL.

Öte yandan Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı.

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TFF, LİMİTİ AŞTI

TFF nin yıllık gideri, 3 büyüklerin toplam harcama limitinden fazla: 918.932.000 > 845.000.000

126 milyon 367 bin TL’lik büro giderleri 14 kulübün harcama limitinden yüksek

ÖZDEMİR, BÜTÇEYİ SAVUNDU!

Mali tablolardaki açıklanan giderler şaşkınlık yaratırken başkan Nihat Özdemir, TFF olarak büyük bir tasarruf içerisinde olduklarını savundu.

Özdemir, “Sponsorluktaki çalışmalarımız ve uluslararası markalarla imzaladığımız yeni anlaşmalarla Türk futbolunun gelişimi için gelirlerimizi artırırken giderlerde tasarruf yoluna gittik. TFF idari kadromuzu daha verimli çalışma hedefi ile optimize ettik, geçen yıla ve bütçemize kıyasla, büro giderlerimizi, personel giderlerimizi, hakem, gözlemci ve temsilci giderlerimizi, VAR giderlerimizi azaltırken, TFF 1. 2. ve 3. liglerdeki kulüplerimize yaptığımız altyapı proje desteklerini ve yardımlarını bir önceki yıla göre artırdık. 2020-2021 sezonunda yeni sponsorluklar ile gelir artışı sağlarken, elde ettiğimiz bu geliri, kulüplerimize verdiğimiz destek ve altyapı yatırımlarımızı artırarak değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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USULSÜZLÜK İDDİALARI!

TFF’nin olağan genel kurul öncesi yaşananlar ise tartışmalara neden oldu. Olağan genel kuruldan 15 gün önce delegelere gönderilmesi zorunlu olan evrakları, 5 günlük gecikmeyle yollarken söz konusu belgeler arasında TFF Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bütçe raporlarının yer almadığı ortaya çıktı. Usule aykırı davranan TFF, eksik belgeleri 3 gün önce delegelere ulaştırırken yaşananlar genel kurula büyük gölge düşürdü.

İLK İTİRAZ KASIMPAŞA’DAN

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bu duruma resmi olarak itiraz eden ilk kulüp olurken 15 gün önce gönderilmesi gereken belgelerin incelenmesine fırsat tanınmadığını savunarak genel kurulun ertelenmesini talep etti. İtiraz dilekçesini TFF’ye ileten lacivert-beyazlılar, olağan genel kurulun bu şartlarda yapılması halinde mahkeme yoluyla iptalinin söz konusu olacağının da altını çizdi.

KASIMPAŞA VE FENERBAHÇE’YE YANIT

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan, Ankara’da yapılan olağan genel kurulda söz alarak Kasımpaşa ve Fenerbahçe’nin itirazlarına yanıt verdi.

Baykan, “Birkaç gündür kamuoyunda konuşulan ve Kasımpaşa ile Fenerbahçe tarafından açıklamalarla ilgili açıklama yapacağım. Federasyonumuza iletilen saptamalarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Kasımpaşa ve Fenerbahçe kulüplerimizin federasyonumuza ulaştırdıkları yazılarında gündemin 5 maddesiyle ilgili tespitleri vardı. Değerli genel kurul, TFF 4 yılda biri seçimli olağan genel kurul, 3’ü olağan genel kurul yani mali genel kurul başlığı altında toplantılar yaptı. Bu genel kurulumuzun hazırlıklarını incelediğimiz zaman gereken evrağın süresinde delegelerimize ulaştırıldığını, federasyonumuzun kayıtları, kargo kayıtları ve ulaşım kayıtlarıyla yerinde olduğu tarafımızca tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır TFF’de görev aldığının altını çizen Baykan, 2011 yılında yapılan ana statü değişikliğini de hatırlatarak, “Değişiklik, denetleme kurulu raporlarının 15 gün önceden gündemle birlikte tüm delegelere ulaştırılmasıydı. TFF ana statüsü ve iç tüzüğünde bununla ilişkin 2 madde buluyor. Ana statü, gündem mali raporları, bağımsız denetçi raporları ve diğer evrakları genel kuruldan 15 gün önce delegelere ulaştırılmasını emreder. İç tüzükte ise gündem, denetleme kurulu raporu, bağımsız denetçi raporu ve gerekli diğer evraklar olarak belirlenmiştir. İç tüzük ve ana statü uyumsuzluğu halinde ana statü geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF Statüsü’nün 27. maddesi gereği gönderilmesi vaat edilen mali raporlar, denetleme raporu, bağımsız denetçi raporu kapsamında olup ayrıca bir mali rapor düzenlenmesi gerekmiyordur. Bir şüphe uyandığı zaman kanun uygulamalarında sırayla bir üst norma atıfta bulunmak ya da ilgili alanlarda hukukun diğer alanlarında, diğer kanunlarda bir madde varsa oraya bakmak gerektiği hukukumuzda mevcuttur” dedi.