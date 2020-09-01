Tenis dünyasını sarsan haber! 31 yaşındaki Carla Suarez Navarro kansere yakalandığını açıkladı!

Sağlık sorunları nedeniyle geçen hafta ABD Açık’tan çekildiğini duyuran İspanyol tenisçi Carla Suarez Navarro, kendisine bağışıklık sistemindeki hücrelerde başlayan bir kanser olan Hodgkin lenfoma teşhisi konduğunu ve hastalığın erken evresinde olduğunu açıkladı.

WTA dünya sıralamasında 2016 yılında 6. sıraya kadar yükselen ve en son Mart ayında 68 numarada yer alan 31 yaşındaki tenisçi 6 ay boyunca kemoterapi göreceğini açıkladı.

‘Yüzleşmeye hazırım!’

Suarez Navarro, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak “Birkaç gün önce lenfoma olduğumu öğrendim. Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu. 6 ay sürecek kemoterapiye başlıyorum. Şu an iyiyim ve sakinim. Ne gelecekse gelsin yüzleşmeye hazırım. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Videonun yanı sıra Suarez Navarro mesajında şu ifadelere de yer verdi: “Sabır ve kendime inanmam kariyerim boyunca bana yol gösterdi. Bu karşıma çıkan en kolay rakip değil… Açıkçası elimden gelenin en iyisini yapmaya ihtiyacım olacak.”

İki kez Wimbledon şampiyonu ve Suarez Navarro’nun 12 kez ile en çok karşılaştığı Top 10 oyuncusu Petra Kvitova “Sen bir savaşçısın ve pozitif duygularla dolu büyük bir şampiyonsun. Güçlü olmanı diliyor ve seni kucaklıyorum” dedi.

İLGİLİ HABER Eski dünya 1 numarası Kim Clijsters kortlara döndü, hedef Avustralya Açık!

Dört Grand Slam şampiyonluğu bulunan ve bu yıl başında kortlara geri dönen 37 yaşındaki Belçikalı efsane Kim Clijsters ise “Selam Carla, bu savaşında senin için güç ve cesaret diliyorum. Seni düşünüyor ve sana pozitif enerji yolluyorum” ifadelerini kullandı.

Avustralya Açık’ta üç kez, Fransa Açık ve ABD Açık’ta ise ikişer kez çeyrek finale yükselmeyi başaran, Wimbledon’da ise üç kez 4. turu gören Suarez Navarro, Mayıs 2014’te Portekiz Açık’ta, Şubat 2016’da ise Katar Açık’ta zafere ulaşmıştı.