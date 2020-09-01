Sporda covid paniği! Kamplardan ve federasyonlardan art arda kötü haberler geliyor…

Türkiye’de mayıs ayından itibaren başlayan normalleşme sürecinin ardından yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı, temmuz ayında tırmanışa geçti. Kamp, antrenman ve maç sürecine başlayan spor dünyası da bu tablodan olumsuz etkilendi. Federasyonlardan ve olimpik branşların kamplarından art arda kötü haberler geliyor.

İşte yaklaşık son 1-2 aylık süreçte yaşananlar:

Hentbol, kayak ve üniversite sporları federasyonları çalışanlarında pozitif vakalara rastlandı. Federasyon binaları kapatılıp dezenfekte edildi. Testi pozitif çıkan kişilerle teması olanlar karantinaya alındı. Bu sırada sporcu lisans işlemleri yapılamadı.

Halter Milli Takımı kampı, 12 sporcu ve 2 antrenörün testleri pozitif çıkınca iptal edildi.

Serbest ve grekoromen güreş milli takımlarının Antalya kamplarında 20’ye yakın pozitif vaka belirlendi.

Fair Play ödüllü milli kayakçı Sıla Kara, Erzurum’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) kendisi ile birlikte 5 sporcunun ve bazı çalışanların Covid-19’a yakalandığını açıkladı. Sports TV’de canlı yayına çıkan Sıla Kara yaşadıklarını anlatırken ateşinin olmadığını, ancak tüm vücudunda ağrılar hissettiğini söyledi.

Erzurum’da çalışan milli atletlerin kampında 3 sporcu ve bir masörün testleri pozitif çıktı. Vaka sayısının artmasından korkuluyor.

TESİSLER HALKA AÇILDI

Otel ve tesislerin sporcular kamp yapmadan önce düğün, toplantı gibi organizasyonlar için halka açılıp kullanılmasının, olimpik branşlardaki vakalara yol açtığı ileri sürülüyor. Sporculara ev sahipliği yapan tesislerde çalışanların, istemeden vaka sayısının artmasına neden olduğu kulislerde konuşuluyor.

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