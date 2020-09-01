Şenol Güneş: Avrupa’nın 10 yıl gerisindeyiz

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Macaristan ve Sırbistan maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, pandemiden Ay-Yıldızlılar'ın geleceğine kadar Türk futbolu ile ilgili önemli tespitlerini anlattı.

– 3 kategoride yarışmamız var. Bunların içinde 1 numaraya Dünya Kupası'nı koyuyorum. 2 numara Avrupa Şampiyonası, 3 numara da Uluslar Ligi.

– İlk defa Sivas'ta A Milli Takım maç oynanacak. Anlam itibariyle 4 Eylül'deki Sivas Kongresi'nin 1 gün öncesinde müsabakayı yapacaktık. Ama maalesef seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Grupta yer alan 4 takım da yarışın içinde olacak. Arzumuz grubu 1. bitirmek.

KRİTER KOYUN!

– Sayısal olarak (Milli Takım'a) kimden ne kadar aldığımla ilgili sorunlar var. Biz T.C. pasaportlu bütün oyuncuları taramaya çalışıyoruz. Her oyuncunun bu takıma girme hakkı var. Bir kulüpten alacaksınız diye bir kural yok. Neden alacağımızın kriterini koyun o zaman.

– Yabancı oyuncu gelirken yüksek para istiyor. O paralar size büyük maliyet getirip, hem borcunuzu büyütüyor hem de ceza almanıza sebep oluyor. Bu şuna benzer: Benim 3 tane ceketim var ama pantolonum yok. Bir ceket daha almak istiyorum.

GENÇLER BAŞARILI

– Genç arkadaşlarımızı (teknik direktör) başarılı buluyorum. Başarısız oldukları zaman yıkılmamaları gerekiyor. Sürdürülebilir olmak lazım. Ben 33 senedir antrenörlük yapıyorum. Fatih Hoca öyle, Mustafa Hoca, Yılmaz Hoca, Samet Hoca. İnşallah onlar da kıymetini bilirler.

– Biz 19'dan sonra başlıyoruz. 25'ten sonra olur mu, olmaz mı karar veriyoruz. Avrupa'daki futbolun 8-10 sene gerisindeyiz. Eğitimde de yarışmada da. Zaman zaman aldığımız sonuçlarla onlarla eşit gibi görünüyoruz.

İKİNCİLİK OLMAZ

– Eğitim ayrı, yarışma ayrı olur. Sizde varsa alırsınız, satışını yaparsınız. Ekonomik olarak da kârlı olursunuz. Ancak biz, bunun için hiç zaman ayırmıyoruz. Benim de içinde olduğum kulüpler de öyle. Herkes o andaki yarışı düşünüyor.

– Havuzu (oyuncu) genişletip, daha iyi hale getirmek gerekiyor. Yayladaki çiçeği almak yerine bahçedeki çiçekleri çoğaltmamız gerekiyor. Ayrık otları da temizlemek gerekiyor. Faydalı olanları tutmak gerekiyor.

“FERDİ KARAR VERMEDİ”

“Milli alınamayan iki oyuncu var. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş… Sinan iki pasaportlu olduğu için hakkını kaybetmeden önce evet demesi, sonra işlem yapılması gerekiyor. Ferdi ise henüz kararını netleştirmedi.”

“KAVGALI ORTAMA DÖNMEK İSTEMİYORUM”

“Kulüp takımlarına dönmeyi düşünmüyorum. Ortak değer olabiliyorum. Ben bu ortak değerin kaybolmasını istemem. Lig yarışında gergin ortamlar oluyor. Ben ona girmek istemiyorum. Yeniden başlasaydım bu savaşı verirdim, Türkiye'de tekrar kulüp savaşına, bu kavgalı ortama girmek istemiyorum.”