Şampiyonlar Türkiye’ye döndü

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gösterdiği performansla finale yükselen ve final mücadelesinde de üstün bir oyunla Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek 2. kez Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı ve milli takım kafilesi yurda döndü. Gece geç saatlerde İstanbul Havalimanı’na gelen millileri çok sayıda basın mensubu ve Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Türk sporunun en başarılı branşı olan kadın voleybolu kupalarına yenisini ekledi. 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan ve Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak geleneği sürdürdü. Antrenör Şahin Çatma yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Zenica'daki finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek mutlu sona ulaşırken 2012'den sonra ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

U-19 Milliler, 2008'den bu yana son 5 Avrupa Şampiyonası'nın tamamında ilk 4'te yer almayı başarırken 2 altın, 2 bronz madalya elde etti: 2012 ve 2020 şampiyonluk, 2014 ve 2016 üçüncülük, 2018 dördüncülük…

Ayrıca şampiyonaya milli sporcular damga vurdu. İpar Kurt ‘En Değerli Oyuncu' (MVP); Lila Şengün ‘En İyi Pasör', Gülce Güçtekin ise ‘En İyi Libero' ödüllerinin sahibi oldu.

ŞAHİN ÇATMA: ZAFER BAYRAMI’NDA 2. BİR ZAFER YAŞAMIŞ OLDUK

Elden ettikleri başarının 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi bir günde gelmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydeden U19 Genç Kızlar Milli Takım Başantrenörü Şahin Çatma, yaptığı açıklamada, “5 Temmuz´dan bu güne kadar hazırlandığımız Avrupa Şampiyonası´nın son düdüğüydü, final maçımızdı. Grup başında Fransa´ya yenilmiştik. Diğer grubun çaprazı ile oynadık. Belarus´u 3-1 yendik. Dün final maçımız çok daha farklıydı Sırbistan dünya ekolünün takımlarından bir tanesi. 2-1 geriden geldik, kızlarımız da çok iyi oynadı. 4´üncü ve 5´inci seti alarak final maçımızı kazandık. Zafer Bayramı´nda 2´nci bir zafer yaşamış olduk” dedi.

İPAR KURT: 30 AĞUSTOS OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ

Düzenlenen turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen İpar Kurt, “30 Ağustos olması bizim için çok değerliydi. Sahaya sadece kazanmak için çıktık ve bu bizi daha çok etkiledi. Çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.

“HER GÜN TURNUVANIN FİNAL GÜNÜNÜ HAYAL EDEREK ÇALIŞTIK”

Corona virüsü salgını sebebiyle uzun bir ara verdikten sonra voleybol oynamaya başladıklarını ifade eden İpar Kurt, “Bunun sonrasında 2 aylık bir kamp süreci geçirdik. Her gün turnuvanın final gününü hayal ederek çalıştık. Bu da bizim kazanmamızı sağlayan tek şey olabilir” diye konuştu.

2021 yılında U20 Dünya Şampiyonası olduğunu kaydeden İpar Kurt, “Orada madalya hedefimiz var. İnşallah böyle devam edersek orada kürsü görmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.