Sakaryaspor’da iki isim coronaya yakalandı

Erhan KAYTANBAY/SAKARYA – 2020/21 sezonu hazırlıklarını Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaptığı kamp ile sürdüren TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor'da Covid-19 şoku yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Dün yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmış ve vakit kaybetmeksizin tedavilerine başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Alınan bilgilere göre kadroya yeni dahil ettiği bir futbolcu ve aynı odada kaldığı arkadaşının rutin testleri pozitif çıktı. İsmi henüz açıklanmayan futbolcular kamptan ayrılarak evlerine karantinaya gönderildi.

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çarşamba günü Halide Edip Adıvarspor ve Cuma günü Kırşehirspor ile hazırlık karşılaşması yapacaktı.