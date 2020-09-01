Ronaldinho hayatının anlatıldığı belgeselin fragmanını paylaştı

Brezilyalı dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho, Paraguay’a sahte pasaportla girmek isterken yakalanmış ve mahkemesi tamamlanana kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti. Yaklaşık 6 ay, 4 ayı hapishanede kalanı ise lüks bir otelde ev hapsinde, süren Paraguay günlerinin ardından tahliye edilmişti.

Serbest bırakıldıktan sonra ülkesine dönen Ronaldinho, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olanlara teşekkür etti. Ronaldinho, paylaşımında “Hayatımın en zor anları Tanrı’ya şükür sonunda bitti. Bu günlerde bana destek olanlar için hissettiğim duyguları kelimelerle anlatamam. Her zaman kalbimde olacaksınız” yazdı.

TANITIM FİLMİNİ PAYLAŞTI

Daha sonra hayatının anlatıldığı “The Happiest Man in the World” (Dünyanın en mutlu adamı) adlı belgesel filmin tanıtım videosunu paylaşan 40 yaşındaki yıldız, “Bu film, hayatımı anlatıyor. Umarım keyif alırsınız” ifadelerini kullandı.

Filmin tanıtımında Ronaldinho’nun “İlk hatırladığım… Futbol topu… Futbol topu benim hayatımın aşkı! Topu ne zaman ayağıma alsam, dünya o an benim için durur. O an başka hiçbir şey düşünmem. Sizin için zor olan şey benim için çok kolaydı. Dolu bir stadyumu düşünmeden geçirdiğim bir gün bile yok. Futbol benim hayatımdı” sözleri yer aldı.

İşte Ronaldinho’nun paylaşımı:

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme… pic.twitter.com/tp6WjowgGn — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 27, 2020

HATALARLA DOLU BİR HAYAT

Ronaldinho, zirve yaptığı dönemde gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biriydi. Belki de en iyisi. Yeteneği göz kamaştırıcıydı. Brezilyalı yıldız sahada her şeyi kazanmış ve nadiren geri adım atmıştı. Ama saha dışı, özellikle de Barcelona sonrası dramatik bir hikayeye dönüştü. Messi ve Barcelona’dan ayrıldıktan sonra bela onu bir gölge gibi takip ettti. İflas, sahte pasaportlar ve sonunda cezaevi…

Messi’nin yükselişi ile Ronaldinho Barça için vazgeçilmez olmaktan çıkmıştı. Ancak iplerin kopmasına neden olan gelişme Ronaldinho’nun hatasıydı. Bir idmana Deco ile birlikte sarhoş gelen Ronaldinho’nun satılmasına karar verildi. Deco’nun da. Kulüp Ronaldinho’nun Messi’yi kötü etkilemesinden çekinmişti. Hem Deco hem de Ronaldinho o dönemde süper yıldızlardı ama Barcelona’da kimse dokunulmaz değildi.

Ronaldinho’nun fiziksel durumundaki istikrarsızlık da buna eklenince Barcelona zor kararı verip onu gönderdi.

“DÜŞÜŞÜ BENİ ŞAŞIRTMADI”

Sonra AC Milan günleri başladı. İtalya’da geçirdiği 2 yıl inişli çıkışlıydı. Evet, 2010-11’de Serie A’yı kazandı ancak yeteneği eskisi gibi baş döndürmüyordu. 95 maçta 26 gol atmış ve zaman zaman yedek kulübesini ısıtır olmuştu, Barcelona’daki sihirbaz halinden çok uzaktı.

Onun San Siro’daki hocası Carlo Ancelotti, ‘Ronaldinho’nun düşüşü beni şaşırtmadı. Yeteneği zaten tartışma konusu değil ama fiziksel durumu istikrarsızdı’ diye konuşmuştu.

Milan macerasının ardından birçok teklife rağmen Avrupa defterini kapayarak 30 yaşında ülkesi Brezilya’ya dönme kararı aldı. Ülkesinde kulüp kulüp dolaşan yıldız oyuncu sürekli bir başka arkadaşında yatıya kalan biri gibiydi

DÜNYA KUPASI’NA GİDEMEDİ

2010 Dünya Kupas’nda Brezilya kadrosuna giremedi. Flamengo ile imzaladıktan sonra kulüp maaşını ödememeye başladı. Atletico Mineiro’ya transfer oldu, 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı. Sonra Meksika’ya bir sezon gitti, 2015’te Fluminense’ye geri döndü. Sadece 2 ay ve 9 maç dayanabildi. Yaşı artık 35’ti ve fiziksel yetersizliği yeteneğinin üstüne çıkmıştı.

Sahadaki durum kötüye giderken, saha dışında kanunlarla başı belaya girmeye başlıyordu. 2015’te oyuncu göl evine yasadışı iskele inşa ettiği için 1,7 milyon Euro cezaya çarptırılmış ve pasaportuna el konmuştu. İki kere dünyanın en iyisi seçilen oyuncuya aynı cezanın devamı olarak 300 bin Euro daha kesildi.

Brezilya mahkemeleri ünlü yıldızın 57 evini satma işlemini de bloke etti. Öte yandan alacaklılar 2,5 milyon Euroluk alacakları için bir başka dava açtı. Öyle ki yaşayan efsane Ronaldinho’nun banka hesabında sadece 5 Euro olduğu açıklandı. Dünya medyası günler bunu konuştu. Ronaldinho’nun finansal işlerini her zaman kardeşi Roberto halletmişti, şimdi ikili altından kalkamayacakları bir krizin altında kalmıştı. BALSONARO’YA DESTEK Skandallar büyüdükçe kulüpler ve markalar da Ronaldinho ile aralarına mesafe koymak istiyordu. Barcelona 2018’de aşırı sağcı Bolsonaro’ya destek veren Ronaldinho ve Rivaldo ile ilişkilerini dondurdu. Bu nedenle Barcelona Ronaldinho’nun Paraguay’da hapse girmesinin ardından oyuncusuna destek vermedi, sessizliğini korudu.

Tüm bunlar olurken Ronaldinho’nun özel hayatı da bir başka kriz noktasıydı. Brezilya basını aynı anda iki kadınla evlendiğini iddia ediyordu. Söz konusu iki kadın Priscilla Coelho ve Beatriz Souza, Ronaldinho’nun Rio’daki evinde ünlü yıldızla birlikte yaşıyordu. Ronaldinho bu iddiaları reddetti. Ancak kadınlardan biri Coelho, Ronaldinho’ya dava açarak 2012-2018 yılları arasındaki gelirlerinin üçte birini talep etti.