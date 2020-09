Ronaldinho hayatının anlatıldığı belgeselin fragmanını paylaştı

Brezilyalı dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho, Paraguay’a sahte pasaportla girmek isterken yakalanmış ve mahkemesi tamamlanana kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti. Yaklaşık 6 ay, 4 ayı hapishanede kalanı ise lüks bir otelde ev hapsinde, süren Paraguay günlerinin ardından tahliye edilmişti.

Serbest bırakıldıktan sonra ülkesine dönen Ronaldinho, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olanlara teşekkür etti. Ronaldinho, paylaşımında “Hayatımın en zor anları Tanrı’ya şükür sonunda bitti. Bu günlerde bana destek olanlar için hissettiğim duyguları kelimelerle anlatamam. Her zaman kalbimde olacaksınız” yazdı.

Daha sonra hayatının anlatıldığı “The Happiest Man in the World” (Dünyanın en mutlu adamı) adlı belgesel filmin tanıtım videosunu paylaşan 40 yaşındaki yıldız, “Bu film, hayatımı anlatıyor. Umarım keyif alırsınız” ifadelerini kullandı.

Filmin tanıtımında Ronaldinho’nun “İlk hatırladığım… Futbol topu… Futbol topu benim hayatımın aşkı! Topu ne zaman ayağıma alsam, dünya o an benim için durur. O an başka hiçbir şey düşünmem. Sizin için zor olan şey benim için çok kolaydı. Dolu bir stadyumu düşünmeden geçirdiğim bir gün bile yok. Futbol benim hayatımdı” sözleri yer aldı.

İşte Ronaldinho’nun paylaşımı:

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme… pic.twitter.com/tp6WjowgGn

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 27, 2020