Mecnun Otyakmaz’dan tepki: ‘Birbirlerini adamlıkla, delikanlılıkla övdüler ama…’

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Ankara’da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. TFF ile ilgili bazı yanlış anlaşılmaların gündeme geldiğini ancak sorunların ortadan kalktığını ifade eden Mecnun Otyakmaz, “Pandemi süreci de etkili oldu. Federasyonumuzun gösterdiği bu mücadeleye bizim de destek olmamız gerekiyordu ve biz de destek olduk” şeklinde konuştu.

“DAHA İYİ BİLGİLENDİRİLSELERDİ BU TÜR SORUNLAR YAŞANMAZDI”

Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin yapmış olduğu itirazla ilgili konuşan Başkan Otyakmaz, “Bence daha iyi bilgilendirilselerdi bu tür sorunlar yaşanmazdı. Bugün burada da bildirdiler daha önce de açıklaması yapılmıştı. Biraz süre daralmıştı sanıyorum ondan dolayı oldu. Bundan sonra bir sorun olmaz diye düşünüyorum” diye konuştu.

“BİRKAÇ TRANSFERLE HAZIR OLACAĞIZ”

Mecnun Otyakmaz, ‘yeni sezon maalesef 21 takımla başlayacak’ diyerek, şunları dile getirdi: “Çok zor bir süreç bizim için başlıyor. Avrupa kupalarına direkt olarak katılmaktan dolayı 6-8 maç, Türkiye Kupası’nı da üzerine koyduğunuz zaman yaklaşık 50 maçın üzerinde oynayacağız. Pandemi sürecinde bunları yapmak zorundayız. Birkaç transferle birlikte inşallah hazır durumda olacağız. Pandeminin de biraz hafif geçmesini ve taraftarlarla birlikte maçlarımızı oynamayı bekliyor ve ümit ediyoruz.”

“YERLİ OYUNCULARIMIZI KAYBETTİĞİMİZ İÇİN…”

Yabancı sporculara yönelim ile ilgili de konuşan Otyakmaz, “Ben elimdeki yerli futbolcularım maalesef biraz da ayartılarak koparıldı. Sözleşme uzatamayınca mecburen biz de yabancı oyunculara yöneliyoruz. Genelde yabancı oyuncu sayımızı 10-11 de tutardık ama bu sene yerli oyuncularımızı kaybettiğimiz için yabancı limitini 14 olarak dolduracağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“BİRBİRLERİNİ ADAMLIKLA ÖVDÜLER AMA…”

Giden oyuncuların yapmış olduğu açıklamalar hakkında konuşan Otyakmaz, “Giden oyuncuların Sivas’la bir sıkıntıları yoktu. Kendi aralarındaki bir takım rekabetten kelimelerdi onlar. Birbirlerini adamlıkla, delikanlılıkla övdüler ama arkada bir mağdur kulüp bıraktılar. Bunu da söylemek lazım göz ardı etmemek lazım” diye konuştu.