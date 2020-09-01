MAÇ SONUCU | Beşiktaş 0-1 DG Sivasspor | Beşiktaş hazırlık maçında 10 kişi kaldı!

Süper Lig’de takımlar yeni sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdürürken hazırlık maçları da tüm hızıyla devam ediyor. The Land of Legends adlı hazırlık turnuvasında ilk yarı final maçında Fenerbahçe konuğu Antalyaspor’u 4-0 yenerken ikinci yarı final maçında ise Beşiktaş, Vodafone Park’ta Demir Grup Sivasspor’la bir araya geldi.

Karşılaşmayı Sivasspor, 90+2’de Mustapha Yatabare’nin attığı golle 1-0 kazanmayı başaran Sivasspor, 5 Eylül’de oynanacak finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Beşiktaş ise üçüncülük maçında Antalyaspor’la mücadele edecek.

İki takımın mücadelesinde Beşiktaş daha etkili başlayan taraf olsa da 31. dakikada hazırlık maçlarında ender görülen bir olay yaşandı ve Dorukhan Toköz kırmızı kartla oyundan atıldı.

Hakan’ın da yakın presi sonucunda ayağı kayarak yere düşen Dorukhan, Hakan’ın kontolüne geçecek olan topa elle müdahale etti. Pozisyonu, bariz gol şansını engelleme olarak yorumlayan hakem Turgay Kaan Numanoğlu, Dorukhan’a kırmızı kart gösterdi ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

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Nkoudou sakatlandı!

Siyah-beyazlılarda Kevin Nkoudou, 39’da sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Nkoudou’nun yerine Ajdin Hasic oyuna dahil olurken geçen sezon kiralık olarak Ümraniyespor’da forma giyen genç oyuncu, Cyle Larin’in sağ kanattan çevirdiği topu çok uygun pozisyonda yandan dışarı gönderdi.

Topun son anda yerde sekmesiyle istediği vuruşu yapamayan 18 yaşındaki oyuncu oyunun genelinde istekli ve etkili bir görüntü çizdi.

Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt, 90+2’de Nsakala’dan kaptığı topu sağdan içeri çevirdi, Yatabare uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi ve son dakikalarda son sözü söylemiş oldu. Beşiktaş maça Utku, Necip, Welinton, Roco, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Mensah, Nkoudou, Larin 11’iyle başladı.

Sivasspor ise Samassa, Marcelo, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Ninga, Felix, Erdoğan, Yatabare 11’iyle sahaya çıktı.

Beşiktaş’ta Hasic (39, Nkoudou), Atakan (63, Lens), Atiba (63, Oğuzhan), Kartal Kayra (80, Mensah) ve Umut (80, Larin) oyuna dahil olurken Sivasspor’da ise Ziya (46, Uğur), Cofie (46, Claudemir), Kone (56, Felix), Yasin (56, Ninga) ve Robin (64, Barış) oyuna sonradan giren isimler oldu.