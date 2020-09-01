Josef de Souza sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Josef de Souza, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile sözleşmesini feshetti.

Oyuncunun Türkiye temsilcisi, Fenerbahçe’nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye temsilcisi olduğumuz Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye temsilcisi olduğumuz Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye'den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ogün Erdem – Deniz Sarıtaç — Deniz Saritac (@mdenizsaritac) August 31, 2020

Tecrübeli futbolcu 2018 yılında 12 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’den Suudi Arabistan ekibi Al AHli SC’ye transfer olmuştu. Fenerbahçe’ye 2015-2016 sezonunda transfer olan Brezilyalı futbolcu sarı lacivertli forma ile 96 maçta ter dökmüş ve 10 kez fileleri havalandırmıştı.

Josef Fenerbahçe’den sonra forma giydiği Arabistan’da 41 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.