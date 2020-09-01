La Liga’da ilginç öneri: 13 oyuncu çıkmazsa hükmen yenilgi!

Yeni sezonun 11 Eylül’de başlayacağı İspanya La Liga’da lig yönetimi tarafından corona virüsüne karşı taslak bir protokol oluşturuldu. Mayıs ayının ortasında sezonu sorunsuz tamamlamak isteyen La Liga Başkanı Javier Tebas’ın oldukça ilginç fikirleri var!

İspanya’da yayın yapan El Mundo gazetesine göre; üzerinde çalışılan taslakta futbolcuların çocuklarını okullara götürmemeleri istenecek. Soyunma odalarına girişler sınırlandırılacak. Saha içerisinde ise daha önce futbol dünyasında hiç konuşulmayan ‘Hükmen yenilgi’ kararı!

La Liga yönetimi, takımların en az 13 futbolcusunun sağlıklı olması halinde maçların oynanmasını sağlayacak bir fikir üzerinde duruyor. Bir takım bu sayıya ulaşamazsa bir kez maçın erteleme hakkı var ancak takımda corona vakaları devam eder ve sayıya ulaşılmazsa takım 3-0 mağlup sayılacak.

Gazeteye göre, takımların bu sezon 35 futbolcuyu listeye kaydetme hakkı olacak. 13 futbolcunun kolayca bulunması için sadece 5 futbolcunun A takımdan olması yeterli görülecek.

VALENCIA’DA 10 FUTBOLCU CORONA OLMUŞTU

Corona virüsünün Avrupa’da hızla yayıldığı dönemde Atalanta ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Valencia’da 10’u futbolcu 25 kişide corona virüs tespit edilmişti.