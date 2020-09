Heat’ten Bucks’a gözdağı! Thunder seriyi 7. maça uzattı

NBA Batı Konferansı’nda heyecan bitmiyor! Denver Nuggets-Utah Jazz serisinden sonra Houston Rockets-Oklahoma City Thunder serisi de 7. maça gitti!

Thunder, tecrübeli oyun kurucusu Chris Paul’ün 28 sayı attığı -13’ü son periyot- karşılaşmada Rockets’ı 104-100 mağlup etmeyi başardı. Paul’e galibyette Danilo Gallinari 25 sayıyla destek olurken; Luguentz Dort 13, Dennis Schröder de 12 sayı attı.

Houston Rockets’ta ise James Harden’ın 32 sayı, 8 ribaund ve 7 asistlik performansı takımını yarı finale taşımaya yetmedi.

Serinin son maçı Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece TSİ 04.00’te oynanacak. Bu maçı kazanan Batı Konferansı Yarı Finali’nde Los Angeles Lakers’ın rakibi olacak.

Doğu Konferansı Yarı Final serisinde Milwaukee Bucks ile Miami Heat karşılaştı. Serinin ilk maçında Heat, Doğu’nun ve NBA’in lideri Bucks’ı 115-104 yenmeyi başardı.

İlk periyodu 11 sayı geride kapatması rağmen özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekteki etkili savunmasıyla rakibini durduran Miami Heat’te Jimmy Butler 40 sayıyla oynadı. ABD’li yıldıza Sloven Dragic 27 sayıyla katkı verdi.

Bucks’ta Middleton 28 sayıyla oynarken, Brook Lopez’den 24 sayı katkı geldi. Takımın süperstarı Giannis Antetokounmpo da maçı 18 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle tamamladı.

Serinin 2. karşılaşması Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece 01.30’da oynanacak.

