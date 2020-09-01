Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı: ‘Hayal satmayacağız…’

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, teknik direktörünü buldu. Yeşil-beyazlıların başına Teknik Direktör Mustafa Er getirildi. Kulüp Başkanı Erkan Kamat, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Bursalı bir teknik adam ve ekibine görevi teslim etmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda Mustafa Er ile anlaşma sağladıklarını belirten Kamat, “Bursa’da çok önemli ve olumlu bir hava esti. Bu havayla beraber Er ve ekibiyle yola çıkma kararı verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim ve Bursa’nın Er’e olan güveni tamdır” dedi.

Bursaspor altyapısında yetişen, 1999-2005 arasında Bursaspor forması giyen ve futbolculuk kariyerinden sonra 2015-2016’da Bursaspor U19 takımında yardımcılık yapan Er, 16-17’de ise genç takımın teknik direktörlüğünü yaptı.

2017-2018 sezonunda…

2016-2017 sezonunun devre arasından 2017-2018 sezonunda nisan ayına kadar A takımda Paul Le Guen, Mutlu Topçu ve Adnan Örnek’in yardımcılığını yapan 40 yaşındaki antrenör 2017-2018 sezonunun son beş haftasında takımı başında yer almıştı.

Mustafa Er, geride kalan 2019-2020 sezonunda ise sezonun ikinci yarısı öncesinde Kırşehir Belediyespor’un başına geçerken takımla 10 maça çıkmış ve 1.4 puan ortalaması yakalamıştı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mustafa Er yeşil-beyazlı kulüpte iki yıl aradan sonra görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu zorlu süreçte kendisine güvenenlere teşekkür eden Er, şöyle konuştu:

‘Gerçekçi olacağız, yüzleşeceğiz’

“Buna layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hayal satmayacağız, gerçekçi olacağız, yüzleşeceğiz. Ciddi anlamda özverili yönetim ve teknik ekip olacak. Bütün şehir bu takıma inanırsa başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok ciddi anlamda hazırlanmamız gerekiyor. Ligin başlamasına az zaman kaldı. Mental ve fiziksel olarak kimlerin hazır olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bursaspor büyük bir camia, hiçbir fedakarlığı unutmaz. Kulüpte kalıp burayı terk etmeyenler mutlaka karşılığını alacaktır.”

Konuşmaların ardından Mustafa Er, kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Törenin ardından teknik ekip ve yönetim kurulu kurban kesti.