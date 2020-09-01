Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon öncesinde takımlarına takviye yaparak çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile Sivasspor bu akşam özel düzenlenen turnuvada karşı karşıya gelecek. Sergan Yalçın’ın öğrencileri hazırlık maçında Sivasspor karşısında galibiyet alarak moral depolamanın peşinde.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SAAT, KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalya’daki özel bir otelin düzenlediği ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ile Antalyaspor’un katıldığı özel turnuvada bu akşam Beşiktaş Vodafone Park’ta Sivasspor’u ağırlayacak. Saat 21.00’da başlayacak karşılaşma Dsmart Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR’UN BOLU KAMPI SONA ERDİ

Süper Lig’in 2020-2021 sezonu kamp çalışmalarını Bolu’nun Gerede ilçesinde gerçekleştiren Sivasspor’da 17 günlük kamp tamamlandı.

Siavsspor Kulübü’nde yer alan bilgilere göre;

Kamp süresince yeni sezona Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlanan Sivasspor toplam 24 antrenman yaptı. Kampta yeni transferler; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Robin Yalçın ve Kerem Atakan Kesgin de yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar dün yaptığı son antrenmanın ardından İstanbul'a geldi. Sivasspor burada; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fraport-Tav Antalyaspor'un yer aldığı The Land of Legends Cup'ta boy gösterecek. Sivasspor ilk maçında 1 Eylül saat 21.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor turnuvanın ardından Sivas'a dönecek ve ligin ilk haftasında sahamızda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.