Başpehlivan Hakkı Aygün kimdir, kaç yaşında?

Yüzlerce yıllık gelenek olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yer alan Hakkı Aygün, ölüm haberi ile gündeme geldi. Hakkı Aygün, 2 yıl önce de silahlı saldırıda yaralanmıştı.

HAKKI AYGÜN KİMDİR?

Yağlı güreş sporcusu Hakkı Aygün’ün doğum tarihi tam olarak bilinmiyor olmasına karşın 35 yaşında olduğu bilgisi yer alıyor. Hakkı Aygün, 655’nci Kırkpınar güreşlerinde Başaltı’nda ikinci olma başarısı göstermişti.

2008 YILINDA SİLAHLA YARALANMIŞTI

Öte yandan Aygün'ün 24 Mart 2018'de Muratpaşa ilçesinde bir kafenin önünde çıkan kavgada silahla yaralanmıştı. Başpehlivan, hastanede bir süre tedavi görmüş ve ardından taburcu edilmişti.