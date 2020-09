Arsenal, Gabriel’i kadrosuna dahil etti! 27 milyon Pound…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fransa Ligue 1’de milli yıldızlarımız Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ın formasını giydiği Lille’in Brezilyalı stoperi Gabriel Magalhaes’i kadrosuna kattı.

Bonservis bedeli üzerine resmi bir açıklama yapılmazken İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, 22 yaşındaki oyuncu için 27 milyon Pound bonservis bedeli ödedi.

Gabriel, Lille formasıyla geçen sezon 34 resmi maçta görev yaparken takım, pandemi nedeniyle 28. haftada tescil edilen ligi dördüncü sırada noktaladı. Üç sezondur Lille’in oyuncusu olan sol ayaklı genç stoper 2017-2018 sezonunda sırasıyla Troyes ve Dinamo Zagreb’de kiralık olarak forma giydi.

Mikel Arteta kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada “Bizim hem savunmamızı hem de takımımızı daha güçlü bir hale getirecek pek çok özelliği var. Lille’de birçok harika özelliği sahip bir savunmacı olduğunu ispatladı ve onun bir Arsenal oyuncusu olarak gelişmesini izlemeyi iple çekiyoruz” dedi.

