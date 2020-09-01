Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcilerimiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, 17 Eylül’deki Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül’de oynanacak.

* Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) – Rosenborg (Norveç) maçının galibi ile karşılaşacak.

* Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Borac Banja Luka (Bosna Hersek) – Rio Ave (Portekiz) maçının galibi ile karşılaşacak.

* Galatasaray, Neftçi Bakü’yü elemesi durumunda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Renova (Makedonya) – Hajduk Split (Hırvatistan) galibi ile karşılaşacak.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan katılacak. Diğer temsilcilerimiz de 3. ön elemeyi geçtikten sonra play-off turuna yükselecekler. Organizasyonda grup maçları ise 22 Ekim Perşembe günü başlayacak.