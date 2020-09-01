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Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan takımlarımız Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. Maçlar 24 Eylül'de oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 22 Ekim'de başlayacak.

14:19 -
Haberler Alanyaspor
Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcilerimiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, 17 Eylül’deki Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül’de oynanacak.

* Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) – Rosenborg (Norveç) maçının galibi ile karşılaşacak.

* Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Borac Banja Luka (Bosna Hersek) – Rio Ave (Portekiz) maçının galibi ile karşılaşacak.

* Galatasaray, Neftçi Bakü’yü elemesi durumunda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Renova (Makedonya) – Hajduk Split (Hırvatistan) galibi ile karşılaşacak.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan katılacak. Diğer temsilcilerimiz de 3. ön elemeyi geçtikten sonra play-off turuna yükselecekler. Organizasyonda grup maçları ise 22 Ekim Perşembe günü başlayacak.

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Son güncelleme: 14:30 01.09.2020