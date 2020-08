Tour de France esnasında maske nedeniyle polis şiddeti!

Corona virüsü salgınının yeniden artışa geçmesi nedeniyle maske takılması birçok ülkede zorunlu hale getirilirken, polisler bu kuralı şiddet uygulamaya neden olarak kullanmaya başladı. Tüm dünyada artan polis şiddetine son örnek, dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Tour de France’da yaşandı.

Yarışın yapıldığı parkura yakın bir yerde gerçekleşen olayda polis, corona virüsü nedeniyle takılması zorunlu olan maskeleri düzgün kullanmadıkları gerekçesiyle polis şiddetine maruz kaldı. Çifte oldukça sert müdahalede bulunan polis, kadının çığlıklarına rağmen tavrını değiştirmedi.

Polisin sert müdahalesi sosyal medyada paylaşılınca, Fransa kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı. Polisin, son günlerde corona virüsünü halkın üzerinde şiddeti arttırmak için kullandığı savunuldu.

Yaşanan olaylar Twitter’da paylaşıldı:

Violente interpellation à #Nice lors du #TourdeFrance. Un homme et une femme ont été arrêtés par la police pour non port de #Masques ! Ils l’avaient à la main, on voulu le mettre au vu de la police… Et voilà ! #TDF2020 #COVIDー19 #MasquesObligatoires #ViolencesPolicières pic.twitter.com/0wzRijq5L8

— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) August 29, 2020