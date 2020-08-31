TFF’de huzur var!

Türkiye Futbol Federasyonu 9 Eylül'de gerçekleşecek olağan genel kurul öncesinde finansal tablolarını hazırladı. Rapor elime geçince detaylıca inceledim. Görünen o ki TFF mali açıdan ışık vermiyor. Har vurup harman savurmaya devam. Bütçe 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi arasında 49 milyon 331 bin 645 TL açık vermiş. 869 milyon 600 bin 635 TL'lik gelire rağmen harcamalar hız kesmemiş. 918 milyon 932 bin 289 TL gider kalemi oluşmuş. Tabloda en çok dikkatimi çeken şey kurul üyelerine verilen huzur hakları. Dağıtılan paraları görünce insanın kurullarda çalışası geliyor.

KIYAFETLERE 2.8 MİLYON

Merkez Hakem Kurulu (2.088.208 TL), Temsilciler Kurulu (760.947 TL), Tahkim Kurulu (881.232 TL), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (1.102.159 TL) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (845.137 TL) üyelerine toplam 5 milyon 677 bin 683 TL huzur hakkı dağıtılmış. Ballı börek! Hakem, Temsilci ve Gözlemci giderleri de 55 milyon TL. Hakem maaşları 8.039.849 TL. Hadi onu anladık helali hoş olsun da hakem kıyafetlerine 2.861.092 TL harcanmasını garipsedim. Kimseyi memnun etmeyen VAR'ın masrafı da 20 milyon 306 bin 226 liracık!

PERSONELE 34 MİLYON

Bütçede insanın gözlerini fal taşına çeviren kalem büro giderleri. Detaylandırılmayan bu gider kalemi 126 milyon 367 bin TL. Nedir bu büro masrafı, anlatın da biz de aydınlanalım. A Milli Takım sürekli personel gideri de 34 milyon TL. Bunun büyük kısmını Şenol Güneş'in maaşı oluşturuyor doğal olarak. TFF bünyesindeki taşıt araç tahsis giderleri de 9 milyon 752 bin TL. Beyzadeler, bu şatafatlı yaşantıya ara verin de ayaklarınız yere bassın artık.