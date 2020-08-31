Sporsever’de gündem, voleybolda Türkiye’nin zaferi, Formula 1 ve tenisteki sıcak gelişme!

Sporsever'in yeni bölümünde Metin Aktaşoğlu ve Turan Bakülü spor dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi. CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin elde ettiği şampiyonluk; Formula 1'de son durum, Hamilton ve Mercedes'in dominasyonu ve İstanbul Park heyecanı; Novak Djokovic'in ATP'ye karşı başlattığı mücadele ve doğan tepkiler ile NFL'de hala takımsız olan Colin Kaepernick krizinin yeni boyutu Sporsever'de masaya yatırıldı.

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İşte Metin Aktaşoğlu ve Turan Bakülü’nün sohbetinden bazı satır başları…

VOLEYBOL

Kızlarımız muhteşem bir zafer elde etti, 1-0 öne geçmiştik, sonra 2-1 geri düştük ve ben izlerken “gitti galiba maç” dedim -lakin onlar demedi, belki de bu sebepten sporcu olamadım (!)- ama çok iyi toparlandılar, çok iyi döndüler. Dördüncü sette enerjimiz çok yükseldi ve kilit faktör olarak servislerimiz ve manşetlerimiz de düzeldi. O kadar etkiliydik ki dördüncü sette o ivmeyle karar setinde Sırbistan hiç oyuna giremedi, ritim bulamadı. Müthiş bir galibiyet. İpar Kaya MVP seçildi, sonuna kadar hak etti. Lila Şengün ‘En İyi Pasör' ve Gülce Güçtekin ise ‘En İyi Libero' ödülünün sahibi oldu.

Voleybol yapısı öyle bir yapı ki Türkiye’de bu kadar sağlıklı işliyor olması hem şaşırtıcı hem de mutluluk verici.

Dördüncü sette özellikle orta oyuncumuz İlayda Uçak, savunma enerjisiyle çok kritik bir bölümde ön plana çıktı. Adeta Eda Erdem gibi bir görüntüsü vardı.

Rusya, Sırbistan, İtalya ve biz varız Avrupa voleybolunda bu artık çok net. Bütçelerimiz de yüksek olduğundan kulüpler seviyesinde son 10 yılda hep zirvedeyiz ama milli takım seviyesine tam olarak yansımıyordu bu durum artık hem altyapıda hem de A takım seviyesinde de çok çok iyi bir noktadayız.

Genç oyuncular çok zor durumlar yaşayabiliyorlar ilginin artmasıyla, bekletinin artmasıyla hızlıca düşüş yaşayabiliyorlar. Ancak voleybolda camia da aileler de çok bilinçli olduğundan böyle bir sistem kurduğunuzda oyunculara da çok çok olumlu yansıyor bu durum. Güvenle yola çıkıyorlar.

Bizde yöneticiler de dahil herkes konuşmayı sever “futbol liseleri açalım, okullara sokalım futbolu” diye. Bunu zaten TVF yıllar önce yaptı. Gidip sorsanıza “bu işi nasıl başardınız, voleybol lisesini nasıl açtınız” diye!

FORMULA 1

Ricciardo çok iyi bir yarış çıkardı, Verstappen’i görünce her zaman olduğu gibi geçmek ve alt etmek istiyor, özellikle yarışın başında denedi ama olmadı yine de çok iyi yarış çıkardı en hızlı tura da imza attı. Renault takım olarak da çok iyi bir hafta sonu çıkardı

Bir süredir rekabetin bu kadar öldüğü bir büyük spor hatırlamıyorum. Formula 1’de Mercedes ve Hamilton çok farklı bir noktaya geldi.

Renault, McLaren ve Racing Point sezona büyük renk katıyorlar. Aralarındaki geçişler sezonun heyecan dozunu koruyan faktör.

Formula 1’in İstanbul’a geleceği haberini aldığımda çok büyük heyecan duydum, ailemden birinin başına güzel bir şey gelir de haberini alırsın ya, öyleydi. ‘Ankara’dan abim geldi’ etkisi yarattı. O gün boyunca çok keyifliydim.

Yarış tecrübeli pilotların avantajlı olacağı bir yarış olabilir. Grid’in neredeyse tamamı Formula 1’de hiç İstanbul Park’ta yarışmadı. Akla hızla düşününce sadece Vettel, Raikkonen, ve Hamilton geliyor. Ancak pilotlar da İstanbul için çok heyecanlı.

TENİS

Çok karışık bir dönemde böyle bir işe kalkışmaları ilginç. Alt sıralardan bir sporcu böyle bir öneriyle gelse elbette bu kadar yaygara kopmazdı. Sadece Djokovic’in olması bile ve onun üslubu ve işe yaklaşım şekli bile bakışları değiştirebiliyor. Bir son dönemde bu kadar mimlenince… Bir önyargı ile yaklaştı tenis camiası.

ATP ile ilgili soru işaretleri zaten vardı. Sporcular ATP’nin özellikle alt sıralardaki tenisçilere yeteri kadar destek vermediğini öne sürüyordu.

Bir de onun Federer ve Nadal’ın dışında anti-hero gibi bir duruşu var. Doğru bir şey yapıyor olsa bile dışarıdan destek bulması ilk aşamada kolay olmayacak.

Djokovic’in teklifi ve PTPA fikri zırva değil. Kadın ve erkek tenisçilerin haklarını savunan ATP ve WTA’in aynı anda hem yanında hem karşısında durabilen ve sadece aktif oyuncuların yöneteceği bir yapı gayet mantıklı. Zaten bu konuşulmayan bir durum da değil.

NFL ve COLIN KAEPERNICK KRİZİ

NFL’in ve Roger Goodell’in açıklamarı artık pişkinliğe kaçıyor. “Colin Kaepernick konusunda yanlış yaptık, o haklıydı” falan diyor sürekli son dönemde ama hiç inandırıcı değil. Kaepernick’in kara listede olduğunu ciddi ciddi düşünüyorum artık.

Jim Harbaugh’nun açıklaması önemli. Değerli bir koçtur, “Kaepernick’e artık bir kontrat verilmeli” dedi. Ligde de çok çok iyi bir QB havuzu var da sanki… Sözde maç eksiği falan nedeniyle almıyorlar.

Ben yeni sezonda Colin Kaepernick’in bir şekilde bir takımla sözleşme imzalayacağını düşünüyorum. Böyle bakmak doğru değil belki ama imza atacak takım pazarlama konusunda da çok önemli bir adım atmış olur.

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