Şampiyonu yine internet belirledi!

Corona virüsü nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 2020 Satranç Olimpiyatları final maçında Hindistanlı sporcular Nihal Sarin ve Divya Deshmukh, talihsiz bir olay yaşadı. Rus rakipleri Alexandra Kosteniuk ve Yan Nepomniachtchi karşısında başa baş giden oyun esnasında Hindistan’da internet bağlantısında sıkıntı yaşanınca, Sarin ve Deshmukh kendilerine ayrılan sürede hamle yapma şansı bulamadı.

Bunun üzerine Rusya, 2020 Santranç Olimpiyatları’da şampiyonluğa ulaşan ülke oldu. Rusya böylece, 2002 yılından bu yana ilk kez Satranç Olimpiyatları’nda mutlu sona ulaştı. Ancak Hindistan cephesi, tüm ülkede internet bağlantısının kesildiğini gerekçe göstererek, duruma itiraz etti. Bunun üzerine Uluslararası Satranç Federasyonu Başkanı Arkady Dvorkovich, olayın araştırılacağını söyleyerek, maç sonucunu tescil etmedi.

Arkady Dvorkovich, şampiyonun yapılacak araştırma sonrası belirleneceğini açıklayarak, belki de iki ülkeyi şampiyon ilan edebileceklerini belirtti.

Rus satranç oyuncuları ise Hindistan’ın bunu bilerek yaptığını, iki şampiyon ilan edilmesi halinde büyük hayal kırıklığı yaşayacaklarını belirttiler. Uluslararası Satranç Federasyonu henüz resmi bir karar almasa da, Hindistan Satranç Federasyonu, resmi sosyal medya hesabından “Satranç Olimpiyatları’nda şampiyon olan takımımızı kutlarız. Uzun süren çalışmaların meyvelerini topladılar. Bu başarı ülkedeki diğer satranç oyuncularını da cesaretlendirecek. Rusya takımını da ayrıca tebrik ederiz” denildi.

FİROUZJA DA AYNI SIKINTIYI YAŞAMIŞTI

Daha önce de bir turnuvada, 16 yaşındaki santranç oyuncusu Alireza Firouzja, internet bağlantısının kopması sonrasında önde olduğu karşılaşmayı kazanamamıştı.

Firouzja, dünya şampiyonu santranç oyuncusu Magnus Carlsen’in düzenlediği Magnus Invite isimli turnuvanın finalinde Amerika şampiyonu güçlü oyuncu Hikaru Nakamura'yla karşı karşıya gelmişti. Güçlü rakibine karşı üstün konuma geçmeyi başaran Firouzja'nın maçı bir anda tepe taklak olmuştu. İranlı oyuncunun internet bağlantısının kesilmesi sebebiyle müsabaka uzun süre durmuştu.

Nakamura, rakibini 10 dakika beklendikten sonra rakibinin dönmeyeceğini ve maçı kazandığını düşünerek müsabakayı terk etmişti. Döndüğünde maçın bittiğini gören Firouzja duruma itiraz etmişti. Hakem kararıyla maç berabere tamamlanmıştı. Bu şekilde önde olduğu maçtan berabere ayrılan İranlı sporcu, moral bozukluğu yaşayarak ardından Nakamura'yla oynadığı maçların üçünü de kaybetmişti.