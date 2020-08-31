Radamel Falcao transfere el attı! ‘Come Juan’

Bu sezon Süper Lig’de transfer konusunda en durgun takımlardan biri olan Galatasaray’da devreye Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao girdi. Golcü futbolcu sosyal medya hesabından, İtalyan devi Juventus’ta oynayan vatandaşı Juan Cuadrado’ya transfer çağrısı yaptı.

Antrenmanda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yıldız oyuncuya Cuadrado’dan cevap geldi ve bunun üzerinde de Falcao, “Come Juan” (Gel Juan) şeklinde bir mesaj yolladı.

Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado’ya “Come to Galatasaray” mesajları yollanmaya başlandı. Juventus ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Cuadrado, İtalyan ekibinin değişmez isimleri arasında yer alıyor.

FUTBOL CUADRADO’NUN HAYATTA KALMA SEBEBİ

Futbol dünyasında çoğu yıldızın dramatik bir hayat hikayesi vardır. Cuadrado’nun bunlardan en öne çıkanlarından. Cuadrado henüz 4 yaşındayken hayatın tüm zorlukları ile baş başa kaldı. Necocli köyünde hayat hiç kolay değildi, Kolombiya’nın bu bölgesi ülkede 60 yıldır süren silahlı çatışmaların ağır yaralarını yaşayan bir yerdi.

Yıldız isim doğduğu günden sonra silah sesi duyduğunda yatağın altına kaçması gerekli olduğunu biliyordu. Yine silah seslerinin duyulduğu günde annesi Marcela’nın ağlamasında babası Guillermo’nun öldüğünü anlamıştı.

İşte yıldız isim o günlerden sonra daha iyi olması için hep 2 motivasyon buldu kendinde. İlki 4 yaşındayken hayata veda eden babasının hatırı ikincisi ise annesine bakmak , korumak ve iyileştirmek.

HAZIRIM MESAJI VERMİŞTİ!

Radamel Falcao daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezonda geçen sezondan daha istekli ve arzulu olduğunu belirten paylaşımla taraftarı heyecanlandırmıştı.

Yıldız futbolcu gönderisine ”Yeni sezonun başlamasını bekliyorum.” yazarak paylaşmış ve binlerce beğeni almıştı.