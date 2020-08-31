Marcao yolcu

Son yılların en sessiz transfer dönemini geçiren Galatasaray'da orta sahaya takviye için arayışlar sürüyor. İdari Menajer Şükrü Hanedar, İngiltere'de ön liberolar Seri ve Lerma için Fulham ve Bournemouth ile görüşürken Ada'dan gelen başka bir haber gündemi değiştirdi. Marcao'ya Premier Lig ekibi Newcastle United'ın talip olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlı kulübe yakınlığıyla bilinen Magpie Media'nın Twitter hesabından, Galatasaray'a Brezilyalı stoper için 15 milyon Euro teklif edildiği belirtildi. 24 yaşındaki savunmacının İnstagram hesabından Newcastle United'ı takibe alması dikkat çekti.

KOMBİNELER SATIŞTA

Öte yandan Galatasaray’da 2020- 2021 sezonunun sınırlı sayıda kombineleri bugün satışa çıkıyor.

2019-20 sezonu kombine sahibi taraftarlar, satışa çıkan kombinelerde öncelik hakkına sahip. Avantajlı fiyatlarla kombine alma hakkı olanlar, bu kampanyadan 17 Eylül'e kadar faydalanabilecek.