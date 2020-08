Mame Thiam şov yaptı, Fenerbahçe Antalyaspor’u farklı yendi!

Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor’un katılımıyla düzenlenen The Land Of Legends Cup’ın ilk maçında Fenerbahçe ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Birçok futbolcusu milli takım kampına giden sarı lacivertliler, “Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey” ilk 11’iyle sahaya çıktı.

Sarı lacivertliler, yeni transferi Mame Thiam’ın 29. ve 41. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0’lık üstünlükle tamamlarken, Antalyaspor pozisyona giremedi. İkinci yarıya iyi başlayan Antalyaspor, ilk 10 dakika oyunu Fenerbahçe yarı sahasına yıkmayı başarsa da pozisyon üretme konusundaki sıkıntısını aşamadı.

Antalyaspor’un baskısını iyi karşılaşayan Fenerbahçeli futbolcular, 64. dakikada Caner Erkin’in penaltıdan attığı golle skoru 3-0’a getirirken Thiam penaltıyı kazandıran isim oldu. Maç boyunca her iki kanatta etkili bir futbol sergileyen Senegalli futbolcu, 84. dakikada attığı golle maçın skorunu 4-0 olarak belirledi ve mücadeleyi hat-trick ile tamamladı.

Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup finalinde 1 Eylül Salı günü oynanacak Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle karşılaşacak. The Land Of Legends Cup’ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de Ülker Stadyumu’nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00’de Vodafone Park’ta oynayacak.

MAME THIAM ŞOV YAPTI!

Maçta üç gol atarak hat-trick yapan Fenerbahçe’nin Senegalli yıldızı, takımının üçüncü golünde de takımına penaltıyı kazandıran isim oldu. Hem sağ kanatta, hem de sol kanatta mücadele eden Thiam’ın, Caner Erkin ile uyumu dikkatlerden kaçmadı. Savunma arkasına yaptığı koşular ve rakip kalede yarattığı tehlikelerle Fenerbahçe’nin hücum gücünün büyük bir bölümünü oluşturan Thiam, sezon öncesi ‘hazırım’ mesajı verdi.

FREY’DEN SES ÇIKMADI!

Fenerbahçe’deki geleceği soru işaretleriyle dolu olan Michael Frey, her zamanki istekli futbolunu golle sonuçlandıramadı. Girdiği gol pozisyonlarını sonuçlandırma konusundaki sıkıntısına çare bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda Caner Erkin’in yaptığı ortaya bomboş pozisyonda vuramayınca sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.

CANER ERKİN ‘ŞEF’ GİBİ

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Caner Erkin de takımın en istekli oyuncuları arasında yer aldı. Duran toplardaki etkili ortaları ve akan oyundaki paslarıyla takım arkadaşlarına pozisyonlar yaratan Caner Erkin, hem hücum, hem de savunmada takımına liderlik yaptı.

ANTALYASPOR VARLIK GÖSTEREMEDİ

Konuk ekip Antalyaspor ise, diri ve enerjik Fenerbahçe karşısında maç boyunca varlık gösteremedi. İkinci yarının başındaki hareketli oyununu maçın tamamına yaymakta sıkıntı yaşayan Antalyaspor, oyun kurma ve takım savunması bakımından ‘alarm’ verdi.