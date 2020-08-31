Limitli Fenerbahçe! Yeni transferlerin yıllık ücreti 10.9 milyon euro…

HARCAMA limiti konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, maaş bütçesini belli bir seviyeye çekmeyi planlıyor. 64 milyon Euro'luk maaş bütçesini düşürmeyi planlayan yönetim, bu doğrultuda önemli adımlar attı. Sarı-lacivertliler kadrosuna 11 oyuncu katarken bu isimlerle uygun yıllık ücretlerle sözleşme imzaladı. İmza atan 11 futbolcu içinde 2 milyon Euro'nun üzerinde yıllık ücret alan oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe bu futbolculara yaklaşık 10.9 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.

10 FUTBOLCUYA VEDA

TOPUK Yaylası kampının ardından Fenerbahçe'den gönderilecek oyuncular belli oldu. Teknik Direktör Erol Bulut'un yönetime verdiği listeye göre Frey, Tolgay Arslan, Allahyar, Murat Sağlam, Dirar, Rodrigues, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin, Mevlüt Erdinç ve Miha Zajc ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu oyuncular ya satılacak ya da takasta kullanılacak. Zanka'nın durumu ise stoper transferinin ardından kesinlik kazanacak. Serdar Aziz-Sadık Çiftpınar ikilisinden biri de gönderilebilir.