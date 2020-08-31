Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon Lyon

Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Wolfsburg ile Lyon karşı karşıya geldi. İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fransız ekibi 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Lyon’a üst üste 5. Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren golleri 25. Le Sommer, 44’te Kumagai ve 88. dakikada Gunnarsdottir kaydetti. Wolfsburg’un tek golü ise 57. dakikada Alexandra Popp’tan geldi.

Lyon üst üste 5. kez kazandığı kupayla Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam 7. şampiyonluğunu yaşamış oldu.

Turnuvada Arsenal'in Hollandalı yıldızı Miedema, 10 gol atarak gol kralı olmayı başardı.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ FİNALDE KARŞILAŞMIŞLARDI

İki takım, daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti. 2012-2013 sezonunda Londra'nın Stamford Brigde Stadyumu'nda oynanan maçta Wolfsburg, Lyon'u 1-0 mağlup etmişti. 2017-2018 sezonu finalinde ise Kiev'de bulunan Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda kazana bu kez Lyon olmuştu. Maçı 4-1 kazanan Fransız ekibi, mutlu sona ulaşmıştı.

BEŞİKTAŞ GRUPLARDA ELENMİŞTİ

Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ise organizasyona gruplarda veda etmişti.

Twente, Leczna ve Alashkert’in olduğu grupta 3 maç sonunda 5 puan toplayarak 2. sırada kalan siyah-beyazlılar, liderliği Twente’ye kaptırıp elenmişti.