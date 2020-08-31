İspanya’da corona şoku! Oyarzabal testinin pozitif çıktığını açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad’ın formasını giyen yıldız kanat oyuncusu Mikel Oyarzabal, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

UEFA Uluslar Ligi’nde eylül ayından Almanya ve Ukrayna ile karşılaşacak olan İspanya’nın aday kadrosuna seçilen Oyarzabal böylece kadrodan çıkmak zorunda kaldı. 23 yaşındaki oyuncunun yerine Villarreal’in forveti Gerard Moreno davet edildi.

İspanya formasını 7 kez giyen Oyarzabal kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve “Son testimin sonucunun pozitif çıktığını belirtmek isterim. Bir süre evde kalmam gerekecek ve milli takıma gidemeyeceğim” dedi.

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Oyarzabal’ın yerine davet edilen ve ilki geçen yıl olmak üzere 3 kez milli takım forması giyen ve 3 gol atan Moreno bu sezon ligde 18 gol ve 6 asiste imza atmış ve Villarreal’in 5. sırayı elde etmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Müthiş sezon geçirmişti…

Ağırlık olarak sol açıkta forma giyen Oyarzabal ise muhteşem bir sezon geçirerek 37 lig maçında 10 gol atıp 11 de asist yapmıştı. Oyarzabal’ın yıldızlaştığı Real Sociedad, Villarreal’in ardından ligi 6. sırada noktalamış ve UEFA Avrupa Ligi vizesi allmıştı.