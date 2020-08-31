Hatayspor, Stoke City forveti Mame Diouf’u transfer etti

Yeni sezonda Süper Ligde mücadele edecek olan Hatayspor, ses getirecek bir transfere imza attı. Hatayspor, tecrübeli forvet Mame Diouf’la 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki Senegalli forvet, Molde, Manchester United, Blackburn ve Hannover gibi takımlarda forma giyerken 2014’ten beri Stoke City için mücadele ediyordu.

İngiltere Premier Lig’de 153 maça çıkan Diouf, 27 gol-11 asistlik performans sergiledi.