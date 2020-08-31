Galatasaray’ın Avrupa’daki rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ile UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kurada, Türkiye'yi Kupa 2'de temsil edecek Galatasaray'ın rakibi de belli olacak.

Sarı-kırmızılılar, kurada çıkacak rakibiyle 17 Eylül'de karşılaşacak.

Galatasaray’ın muhtemel rakipleri şöyle:

Azerbaycan Bayrağı Neftçi Bakü (Azerbaycan)

Lokomotiv Tiflis (Gürcistan)

Maccabi Haifa (İsrail) – Zeljeznicar (Bosna Hersek) maçı galibi