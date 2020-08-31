Galatasaray’dan Emre Akbaba’nın sakatlığı hakkında açıklama

Galatasaray, geçen sezonun son haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Emre Akbaba hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızlılılar son günlerde sosyal medyada çokça konuşulan Akbaba’nın sakatlığının normal tedavi sürecinde devam ettiğini bildirdi.

Galatasaray’ın Ümraniyespor’u 2-0 yendiği hazırlık maçının haberinin içerisinde yer alan açıklamada, Emre Akbaba’nın sakatlığı hakkında şu ifadeler yer aldı: “Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son haftasında Antalyaspor ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba'nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir.”

11 Eylül’de başlayacak olan Süper Lig’de Emre Akbaba’nın Ekim ayında sahalara dönmesi beklenirken 27 Eylül’de oynanacak Fenerbahçe derbisi dahil birçok maçta forma giyemeyecek.

BİR TÜRLÜ YÜZÜ GÜLMEDİ

Galatasaray’a transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, bir türlü sarı kırmızılı formayla istikrarlı şekilde sahaya çıkamadı.

İki sezon önce ayak tarak kemiği kırılınca aylarca sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, Şubat ayında formasına kavuşmuş ancak bu kez de Rizespor maçında kaval kemiği kırılmıştı. Akbaba, yaşadığı bu iki ciddi sakatlık ile birlikte toplamda 321 gün takımdan ayrı kaldı.

Geçen sezonun ilk yarısını tamamen kaçıran 27 yaşındaki futbolcu, ikinci devreyle birlikte sahalara dönüş yaptı. 18 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergileyen Akbaba, bu sefer de Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi.