Galatasaray’dan ayrılan Yuto Nagatomo’nun yeni adresi Marsilya

Ocak 2018’den beri Galatasaray’da forma giyen ve sözleşmesi sona erdiği için sarı kırmızılı ekipten ayrılan 33 yaşındaki Yuto Nagatomo, kariyerine Fransa’nın Marsilya ekibinde devam edecek.

12 Eylül 1986’da doğan Nagatomo, kariyerine memleketi Japonya’da başladı. FC Tokyo’da dört sezon forma giyen ve 2010 Dünya Kupası’nda Japonya Milli Takımı ile boy gösteren yıldız savunmacı, İtalya’nın Cesena takımına transfer oldu.

2011’de Inter’e transfer olan ve 2018’e kadar İtalyan devinde kalan Nagatomo, oynadığı 210 maçta 11 gol attı ve 2011’de İtalya Kupası zaferi yaşadı.

2018’den itibaren Galatasaray’da forma giyen başarılı futbolcu, 2018 ve 2019’da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Süper Lig’de toplam 47 maça çıkan Nagatomo, 2 gol atıp 5 asist yaptı.

İşte Marsilya’nın transfer duyurusu: