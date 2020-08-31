Fransa’nın ünlü spor gazetesini yerden yere vurdu! ‘Yakışmadı’

UEFA Şampiyonlar Ligi kadınlar finalinde Lyon, Wolfsburg’u 3-1 mağlup ederek üst üste beşinci, toplamda ise yedinci kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, ülkenin en saygın spor gazetelerinden L’Équipe’i, maçın ertesi günü attığı manşet nedeniyle eleştirdi.

Takımının tarihi bir başarıya imza attığını düşünen Aulas, L’Équipe gazetesinin manşetinde bisiklet yarışı Tour de France’ın ikinci etabının yer almasını “Absürt ve pazarlama faaliyeti” olarak nitelendirdi. Lyon Başkanı, Fransız bisikletçi Julian Alaphilippe’ın sarı mayoyu giymesini manşetine taşıyan L’Équipe’in, kadın futboluna ilham verecek bir fırsatı kullanmadığını savundu.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Aulas “L’Equipe’in Lyon’un bu muazzam başarısını manşet yapmaması çok absürd ve fazlasıyla reklam kokan bir hareket! L’Équipe, Lyon’un Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması yerine, henüz bitmemiş bir yarışın ikinci etabını manşetine taşıyor. Hiç de başarıya ilham verici bir manşet değil. L’Équipe’e yakışmadı” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından biri olarak gösterilen Tour de France’ın (Fransa Bisiklet Turu) sponsorları arasında L’Équipe gazetesi de bulunuyor.

İşte Aulas’ın yaptığı paylaşım: