Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in iki güçlü ekibi Fenerbahçe ile Antalyaspor bu akşam karşı karşıya geliyor. Hazırlık kapsamında özel turnuvada mücadele edecek Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki maç saat 21.00’da başlayacak. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Antalyaspor bu turnuvayla birlikte takımın artı ve eksilerini görme şansı yakalayacak. İşte Fenerbahçe Antalyaspor maçından bilgiler…

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasındaki mücadele bu akşam saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma Dsmart Smart Spor kanalından yayınlanacak.

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