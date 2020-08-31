Doncic’e yaptığı fauller seriye damga vurdu! Tepki çeken açıklama

NBA play-off’larında Batı Konferansı ilk tur altıncı maçında Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi. Dallas Mavericks’in, 111-97 yenilerek play-off’lara veda ettiği karşılaşma sonrası, Los Angeles Clippers’ın turu geçmesi kadar, Marcus Morris’in Dallas Mavericks’in yıldızı Luka Doncic’e yaptığı faul konuşuldu.

İlk çeyreğin bitimine 1:07 kala Clippers 27-25 öndeyken Mavericks hücumunda Marcus Morris, potaya yönelen Doncic’in kafasına vurarak faul yaptı. Kendisine yapılan sert faul sonrası Doncic adeta çılgına dönerken, takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi. Morris ise hakemler tarafından oyundan atıldı. Serinin beşinci maçında yine Morris, Doncic’in daha önce sakatlık geçirdiği sol bileğine basmıştı.

DONCIC: BU ÇOK ÇİRKİN BİR HAREKET

Karşılaşmanın ardından herkesin konuştuğu faul ile ilgili fikir sorulan Doncic “Bu çok çirkin bir hareket… Ne söyleyebilirim ki? İki maç üst üste benzer hareketler yaptı. Geçtiğimiz maçtaki hareketi isteyerek yapmadığını düşünüyordum. Ancak bugün yaptığı faule bakınca… Ne düşündüğümüz anlıyorsunuz. Bu tür oyuncularla uğraşmak istemiyorum. Önüme bakıyorum” dedi.

Doncic’e zarar vermek istemediğini söyleyen Morris ise “İnsanlar bir önceki maçta Doncic’i sakatlamak istediğimi düşündü. Böyle yorumlar yapmak işlerine geldi. Ancak sert bir eşleşme oynadık. İnsanlar basketbolun sert bir oyun olduğunu unutuyor. Geçtiğimiz gün de Tim Hardaway, Paul George’a benim yaptığıma benzer bir faul yaptı. Ancak o faul, benim yaptığımdan farklı yorumlandı” ifadelerini kullandı.

MORRIS: O DAHA ÇOCUK

Morris, Doncic’in henüz genç bir basketbolcu olduğunun altını çizerek “O daha çocuk… Ligin sert oyunu ile yüzleşmesi gerekiyor. Ben uzun bir süredir NBA’de oynuyorum. Bu gibi durumlara ondan daha alışığım. Yetişkin bir adamın… Kendi yolumda ilerliyorum. İnsanlar istediklerini düşünebilir. Ancak kimseyi sakatlamak gibi bir derdim yok” şeklinde konuştu.

Morris’in bu açıklaması, sosyal medyada tepki çekti. 30 yaşındaki basketbolcunun yaptığı faullerin oyun dışında bir sertlikte olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, Morris’in açıklamasının, en az yaptığı faul lerkadar skandal olduğu fikrinde birleşti. İki maç üst üste Doncic’i sakatlamak için uğraştığı şeklinde yorumlar yapılan Morris’in, büyük bir ceza alması savunuldu.

Los Angeles Clippers Başantrenörü Doc Rivers, yapılan faulün abartılmaması gerektiğini söylerken, Dallas Mavericks Başantrenörü Rick Carlisle ise Morris’in oyun içinde olmayan ve gereksiz sertlikle bir faul yaptığını belirtti.