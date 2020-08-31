Colin Kaepernick’in 4 yıl önce yaktığı isyan ateşi yanmaya devam ediyor!

Derleyen: Alican Özcan / Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, 19 Mayıs’ta şu açıklamayı yaptı: “Bu ülkede hukuka ve düzene inanıyoruz. Mülke ve kişilere yönelik şiddeti kınıyoruz. Amerikalıların barışçıl bir şekilde protesto etme ve seslerinin duyulmasına izin verme hakkını her zaman savunacağız.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağ kolu, polis tarafından katledilen siyahi vatandaş George Floyd’un ölümünün ardından ülkede çıkan isyanların ardından bu ifadeleri kullanmıştı. ABD halkının ırkçılığa ve polis vahşetine karşı tepkisi sonrası Pence’nin sözleri dokunaklı ve anlamlıydı. Ancak, bir o kadar da ironik!

Birkaç yıl geriye, 8 Ekim 2017’ye geri dönelim. Sonbaharda başka bir Pazar öğleden sonraydı. Amerika’nın en çok izlenen sporlarından NFL’in, daha önce olmadığı kadar mercek altına alındığı gün olarak tarihe geçti.

Her zaman olduğu gibi kazananlar ve kaybedenler, sahadaki kahramanlar ve kötü oyuncuların ötesinde, Indianapolis’teki Lucas Oil Stadı’nda yaşananlar manşetlere taşındı.

PENCE’İN U DÖNÜŞÜ VE KAEPERNİCK ETKİSİ!

Mike Pence, 65 bin 612 seyircinin yer aldığı statta olanlardan biriydi. Indianapolis Colts, San Francisco 49’ers’a ev sahipliği yapıyordu. ABD milli marşının okunduğu sırada, konuk ekip oyuncularının neredeyse tamamı ırkçı adaletsizliği ve polis şiddetini protesto etmek için diz çöktü.

Ayrıca bu hareket, tepkiyi 12 ay önce ilk yapan kişi olan ve artık takımda olmayan eski takım arkadaşları Colin Kaepernick ile de bir dayanışma göstergesiydi.

Pence’in başlama vuruşundan önce stadyumdan ayrılması ve Twitter’da oyuncuların diz çökme kararına dair öfkeli sözler sarfetmesi, olayların daha da büyümesine neden oldu. Bu tepki, Pence’in “Amerikalıların barışçıl bir şekilde protesto etme ve seslerini duyurma hakkına” inanan sözleriyle tamamen çelişkili bir durumdu.

Pence’in ironik U dönüşü, Colin Kaepernick’in diz çökme hareketinin 4 yıl sonraki etkisini ve alaka düzeyini apaçık ortaya koyuyor.

KARİYERİNE MÂL OLDU

26 Ağustos 2016’da, o zamanlar 28 yaşında olan Kaepernick, Afrikalı Amerikalılara ve azınlıklara yönelik saldırılara karşı dikkat çekmek için profesyonel sporcu statüsünü kullandı. Kaepernick’in sezon öncesi maçında başlattığı bu hareket, kısa süre içerisinde bütün ülkenin gündemine oturdu ve birçok oyuncu Kaepernick ile birlikte milli marş sırasında diz çökme eyleminde bulundu.

NFL yönetimi tarafından Colin Kaepernick’e hiçbir ceza verilmedi ancak bu olayların ardından hiçbir takım onu kadrosuna katmadı. Sadece 3 yıl önce Super Bowl’da oynayan oyuncu, halen kariyerini sürdürecek bir takım bulamıyor.

TRUMP’I DELİRTEN, DÜNYAYI UYANDIRAN HAREKET

Kaepernick, dünya sporuna damga vuran hareketinin bedelini spordan uzaklaştırılarak öderken bu durumun onun performansıyla ilgili olmadığı ise bilinen bir gerçek olarak hafızalarda kaldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Birisi bayrağımıza saygısızlık ettiği zaman NFL patronlarının şöyle demesini istemez miydiniz: ‘Şu o….. çocuğunu derhal alın sahadan. Alın! Kovuldu. Kovuldu!” sözleri bu gerçeğin en önemli kanıtı olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Kaepernick sahalardan uzaklaştırılsa da, NFL dışında NBA, WNBA, MLB, MLS ve NHL gibi diğer profesyonel sporlarda diz çökme protestosu devam etti. Bu hikayedeki tek kazanan, Kaepernick’in diğer sporculara oyunu kazanan pası atmasıyla halkın gücü oldu. Siyasi ve sosyal konuların spordan çok daha büyük olduğu, sporcular tarafından tüm dünyanın suratına çarpıldı.

4 YIL SONRA SEMBOL OLDU!

George Floyd’un trajik şekilde polis tarafından öldürülmesinin ardından, tüm dünya Kaepernick’in insanları uyarmak için öngörüde bulunduğu sorunlara dikkat çekmek için diz çökmeye başladı.

Aradan geçen 4 yıldan sonra, diz çökmek ırksal adaletsizliğe ve polis vahşetine barışçıl şekilde karşı çıkan bir hareketin küresel sembolü haline geldi.

Dünyanın dört bir yanındaki protestolardan, her maça tek diz üzerinde başlayan Premier Lig oyuncularına kadar, Kaepernick’in niyetinin hissedilmeye devam ettiği söylenebilir.

Kaepernick şimdi 32 yaşında ve 4 yıldır spordan uzak. Colin Kaepernick’in bir NFL oyun kurucusu olarak geleceği olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Ancak, 2016’da o yaz gecesindeki insani yardım ve gelecek dönük tavrı, elde edeceği herhangi bir Super Bowl ödülünden daha fazla hatırlanacak….