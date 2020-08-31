Ciro Immobile, Lazio ile sözleşmesini uzattı

İtalya Serie A’yı geçen sezon 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne gruplardan katılma hakkı kazanan Lazio, golcüsü Ciro Immobile’yi kadroda tuttu.

Geçen sezon ligde forma giydiği 37 maçta 36 gol atmayı başararak takımının Devler Ligi bileti almasında büyük pay sahibi olan İtalyan forvet, sözleşmesini 2025’e kadar uzattı.

Lazio yöneticisi Stefano de Martino yaptığı açıklamada, “Transfer piyasası için önemli bir açıklama yapmalıyım. Ciro Immobile’ın 2025 yılına kadar sözleşmesini uzattık. Altın Ayakkabı sahibi olduğu için Immobile önemli takımlarından ilgisini çekiyordu. Bu imza sonrasında Lazio gelecek sezon başarısını pekiştirme ve kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım atmıştı” ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki forvet daha önce kariyerinde Juventus, Genoa, Torino, Sevilla, Dortmund gibi takımların formasını giyerken 2016 yılında Lazio’ya transfer oldu.