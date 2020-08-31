Beşiktaş’ın yeni transferi Montero İstanbul’da!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya Atletico Madrid’den takviye yapan Beşiktaş, 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero’ya kavuştu.

Beşiktaş’ın yeni transferi Francisco Montero, İstanbul’a geldi. Oyuncu basın mensuplarına kartal pozu verirken, “Bırakmam Seni” tişörtü ve Beşiktaş maskesiyle havalimanından ayrıldı. pic.twitter.com/lTWsmNPQ9v — DHA Spor (@dhaspor) August 31, 2020

Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiralanan Montero’yu İstanbul Havalimanı’nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından kendisini 1 yıllığına Beşiktaş’a bağlayan imzayı atacak.

Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Deportivo forması giymiş ve 1’i Kral Kupası olmak üzere 31 maçta boy göstermişti.

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