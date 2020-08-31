ANALİZ | Artı ve eksileriyle Enner Valencia: ‘Bir an önce gol atmalı’

Editörün notu: Transfer dönemlerini de futbolun oynandığı sezon içi kadar heyecanlı kılan faktörlerden biri de getirdiği kazanma ve kaybetme hissi. Bu nedenle her yaz, transferin de “bir şampiyonu” oluyor. Bunun taraftarlara kattığı endorfin zaman zaman göz ardı ediliyor. Öte yandan yapılan transferlerin katkı yapıp yapmamasına neden olacak sayısız iç ve dış faktör de var. Çok şaşalı bir ismin parlayamayıp; kenarda köşede, haber sayfalarının kutularında kalmış bir ismin sezonun X faktörü olduğunu defalarca gördük. Aşağıdaki Enner Valencia analiz/profil yazısını da bu ‘eğer’ler üzerine kurmayı uygun gördük. Öyle ki, Enner’in Süper Lig’e damga vurma potansiyeli hem pozitif hem de negatif senaryoları içeriyor.

İyi okumalar diliyorum. /Mehmet Özen.

İLK NOT: VALENCIA’LAR KARIŞMASIN

Ekvador’un dünya kupalarındaki yıldız parlatma geleneğinin bir başka ürünü de Enner Valencia. 2002’de Edison Mendez’i, 2006’da Antonio Valencia’yı dünya vitrinine koyan Ekvador’da; 2014’te de bir başka Valencia, Enner attığı 3 golle göz dolduracaktı.

11 Nisan 1989’da San Lorenzo’da dünyaya gelen Enner’in Manchester United’da forma giyen Valencia ile bir akrabalığı yok. Ancak iki yıldız oyuncu da aynı genç takımda, Caribe Junior’da yetişti. Orjinal pozisyonu forvet olan oyuncu; -bitiriciliğindeki devamlılık sorununun da etkisiyle- kariyeri boyunca kanat forvet pozisyonunda da görev aldı. Fenerbahçe’nin tanıtım videosunda bahsettiği üzere genç yaşlardan itibaren hızıyla göz doldurdu.

ÇOK HIZLI PARLADI

2008’de Emelec’e transfer olan Valencia 2010 yılından itibaren ilk 11’de düzenli şans bulmaya başladı ve Emelec’in üç yıl üst üste Ekvador Serie A’da 2. sırayı almasında başrol oynadı. 2013 yılında ise takımı onun desteğiyle Lig’de şampiyonluğu kazanacaktı.

Copa Libertadores’te de göz dolduran genç oyuncu 25 yaşında, 3.28 milyon Euro bonservis karşılığında Meksika’nın Pachuca takımına transfer oldu. Burada performansını daha da geliştiren Enner 23 maçta 18 gol 2 asiste imza atıp 6 ayda gol kralı olacaktı. Bu performansa Dünya Kupası vitrini de eklenince Valencia 15 milyon Euro’ya Premier Lig’in yolunu tuttu. O artık West Ham oyuncusuydu. Dünya Kupası hazırlık maçında İngiltere’ye gol atmasının da bir zararı dokunmadı elbet.

Onun Ekvador için ne anlama geldiğini şöyle özetleyelim: Dünya Kupası sırasında Ekvador TV’si ailesinin evinden canlı yayın yapıyordu.

KAHRAMAN OLDUĞU YERE DÖNDÜ

Ancak İngiltere macerası beklendiği gibi gitmeyecekti. İstediği kadar süre alsa da gol ve asist sayıları kendi ortalamalarının çok çok altında kaldı. West Ham’dan Everton’a kiralık gidip tebdil-i mekanda ferahlık arayan Valencia’nın üzerindeki kara bulut dağılmadı. Ve 2017’de herkesin hafızasında harika bir oyuncu olarak kazındığı Meksika’ya geri döndü. Tigres onu 5,5 milyon Euro’ya transfer etti. İlk sezonunda 17 gol 4 asist, ikinci sezonunda ise 15 gol 5 asist yaparak Meksika’da bıraktığı güzel hatıraları canlı tutmayı başardı. Geçtiğimiz sezon ise Enner’in kariyerindeki en büyük soru işareti olan özgüven dalgalanmaları yeniden baş roldeydi.

ZAYIF KARNI: ÖZEL HAYATI

Valencia’yı anlatan bir yazı hazırlarken ailesini ve saha dışında olanları dışarıda bırakmak pek mümkün değil. Enner Londra’da sahaya çıktığında Kolombiya sınırına yakın bir Ekvador köyü olan Ricaurte’de bir TV başına toplanmış onlarca akraba onu izlemeyi bekliyordu. Anne, baba, teyzeler, halalar, amcalar, kuzenler, yeğenler, kardeşler, büyük anne ve dedeler… Valencia’nın güçlü yanı da, aşil topuğu da ailesi. Çok yakın olduğu ailesinden hem kuvvet topluyor, hem de özel hayatında yaşadığı zorluklarla başa çıkamadığında bu doğrudan performansına yansıyor.

Ailevi sorunlarının sahaya yansıdığını söylerken mecazi bir anlatım da yapmıyoruz aslında. Valencia’yı takip eden spor severler söz konusu sorunların kelimenin tam anlamıyla sahada olduğunu görme şansına erişmişti. 2016’da oynanan Dünya Kupası eleme maçında Şili karşısında 80. dakikada sakatlık için kenara gelen Enner’in maç devam ederken stattan ayrıldığı, polislerin de arkasından onu durdurmak isteyip kovaladığı görüntüler tüm dünya basınında kendine yer bulmuştu. İddialara göre polisler eski eşine 17 bin dolarlık nafakasını ödemediği gerekçesiyle Valencia’yı göz altına almak istiyordu. Sonrasında Valencia da eski eşi hakkında sert iddialarda bulundu.

KIZ KARDEŞİ KAÇIRILDI

Valencia geçtiğimiz haftalarda bir başka çok üzücü olay yaşamış ve kız kardeşi Erci silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı. Neyse ki birkaç gün önce iyi haber geldi; Ekvador hükümeti ve Ekvador polisi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, Fenerbahçeli yıldızın kız kardeşi sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

DALGALI BİR ÖZGÜVEN KURU

Ekvadorlu yıldız; 30 resmi maçta gol kaydedemediği, unutmak istediği bir sezonun ardından Fenerbahçe’ye geliyor. Kariyeri boyunca yeteneği sayesinde büyük çıkışlar yaşayan Valencia, fiziki gücünü mental bir kuvvete çevirmekte aynı derecede başarılı değil. Bu da onun saha içinde devamlılık sorunu yaşamasına, bir anda kaybolan özgüveninin onu bambaşka bir oyuncuya çevirmesine neden olabiliyor. Buna özel sorunları saha dışında tutamama da eklenince potansiyeline tam ulaşamamış bir profil ortaya çıkıyor. Buna olumlu bir yönden bakmak gerekirse, mutlu ve huzurlu çalışacak bir Valencia, Fenerbahçe’nin onun için yaptığı yatırımdan çok daha fazlasını sahaya koyabilir. (Çünkü istim üzerindeki bir Valencia’yı zaten ülke kulüplerinin ekonomik şartlarında Süper Lig’e getirmek mümkün olmayacaktı.)

‘BİR AN ÖNCE GOL ATMALI’

Valencia’yı yakından takip eden Meksikalı gazeteci Hecko Flores’in Deutsche Welle’ye yaptığı Enner analizine de bu gözle bakmakta fayda var.

“Valencia, Meksika’da her zaman fiziksel güce dayalı oyunuyla dikkat çekti. Güçlü ve çabuk. Tigres’te santrfor mevkisinde Gignac olduğu için farklı bir rol üstlendi. Gignac’a hazırlayıcı/oyun kurucu rolündeydi daha çok. Tigres’de uzun süre gol atamaması, üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Türkiye’de bir an önce golle tanışması, büyük önem arz ediyor. Fenerbahçe’de yanında hangi futbolcuların oynayacağı da önemli.”

Panoramik bir foto çektiğimizde şunu görüyoruz: Skor tabelası ile Valencia arasında mental bir duvar var. O duvar yükseldiğinde bocalıyor, yükselmesine fırsat vermeden bariyeri kırdığında durdurulması zor bir silaha dönüşüyor.

Enner, kız kardeşi kurtarıldığında, “Bugün hissettiğim şeyi ifade edecek sözüm yok. Hayatımın en mutlu günlerinden biri” demişti. Belli ki kolay değil ama Fenerbahçe bu duyguyu sürekli kılacak bir ortam yaratırsa, benzer sözleri sezon içinde sarı lacivertli taraftarlar da söyleyebilir.