Ajax fabrikası bir yıldızı daha satıyor! Van de Beek, Manchester yolunda…

SKOR DETAY HABER / Alican Özcan | Hollanda Eredivise devi Ajax, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek’in Manchester United’a transferi konusunda İngiliz ekibiyle el sıkıştı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Manchester temsilcisinin 45 milyon euro bonservis bedeliyle transferi sonlandırdığı yazıldı.

Manchester United Teknik Direkteörü Ola Gunnar Solskjaer’in uzun süredir takip ettiği genç futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından İngiltere’ye giderek 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

Ajax’ın Eintrach Frankfurt ve Union Berlin ile oynadığı hazırlık maçlarında yer almayan Van de Beek, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi’nde yarı finali gören takımın kilit oyuncuları arasında yer alıyordu.

FABRİKA DURMUYOR! 3 YILDA 360 MİLYON EURO!

Meşhur altyapı sistemi ile bilinen ve neredeyse her yıl dünya futboluna önemli bir ismi kazandıran Ajax, son 3 yılda sattığı 7 futbolcudan 315,75 milyon euro kazandı. Van de Beek’in transferinin resmileşmesinin ardından bu rakam 360 milyon 750 bin euro’ya yükselecek.

1900’lü yıllarda kurulan ve 1960’lı yıllardan itibaren futbola getirdiği farklı anlayışla adeta devrim yaratan Ajax kulübü, altyapısıyla Avrupa ve dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor.

Birçok oyuncuyu dünya futboluna sunan Ajax, 1965’te takımın başına gelen Rinus Michels’in “beraber savunma, beraber hücum” anlayışıyla 70’li yıllarda fırtına gibi esti.

Adına ‘Total futbol’ denilen sistemle 1971, 1972 ve 1973’te Avrupa Kupası’nı kazanan Ajax, genç futbolcuların yetiştiği ‘De Toekomst’ adlı tesisi de adeta bir futbolcu fabrikasına çevirdi.

140 bin metrekarelik alanda 7 çim sahanın yer aldığı tesis, Ajax’ın futbol üssü olarak bilinirken, altyapıya oyuncu katmak için 50’den fazla gözlemci hem yurtiçinde hem de yurtdışında çalışmalarını sürdürüyor.

AJAX’IN SON 3 YILDA YÜKSEK BONSERVİSLE SATTIĞI FUTBOLCULAR