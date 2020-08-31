A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Sivas’ta Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla başladı.

Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımızın aday kadrosu #BizimÇocuklar pic.twitter.com/DkYmCKZAsR — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) August 28, 2020

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00’da gerçekleştirilen idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra pas ve dar alanda taktik çalışmalara geçildi. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Kenan Karaman ise idmanı rejenerasyon çalışması yaptı.

A Millî Takımımız, Macaristan maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.30’da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor: