‘Yabancı sınırı olmadığı için oyuncu yetişmiyor’ tezini çürüten iki yıldız

Tarık ERYİĞİT / DETAY HABER UEFA Finansal Fair-Play kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Trabzonspor, liglerin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig’in en değerli takımı konumunda bulunuyor.

Türkiye’de yabancı sınırının 14’ten düşürülmesi gerektiği ile ilgili tartışmalar sürerken, altyapıdan futbolcu yetiştirmenin, yabancı sınırı ile doğrudan ilişkili olmadığını gösteren iki isim dikkat çekiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Medipol Başakşehir’i geride bırakarak Süper Lig’in değerli takımı olmayı başaran Trabzonspor, altyapıdan yetiştirdiği iki futbolcu ile yabancı sınırını yeni futbolcuların gelişmesi için gerekli olduğunu savunanlara adeta cevap verdi.

Süper Lig’deki en değerli üç futbolcuyu kadrosunda bulunduran bordo-mavili ekip, ‘Yerli-yabancı futbolcu yoktur, iyi-kötü futbolcu vardır’ düşüncesini kanıtlar bir şekilde, bu üç futbolcudan ikisini altyapısından çıkardı. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ün takımın değişmezleri olmalarına kadar uzanan süreç, dünyanın hiçbir ülkesinde tartışılmayan yabancı sınırının yerli futbolcuların önünde engel olmadığının örneğini verdi.

İki yıldız, kaliteli yerli futbolcuların, vasat yabancı futbolcuları nasıl geride bırakabildiğini gösterirken, piyasa değerlerindeki inanılmaz artış ile de dikkat çekti.

EN PAHALI SÖRLOTH

Süper Lig’in en değerli oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor, yine zirveyi bırakmadı. Bordo-mavili takımla geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Avrupa takımlarının transfer listesinde bulunan Norveçli oyuncu Alexander Sörltoh, 20 Milyon Euro ile Süper Lig’in en pahalı futbolcusu oldu.

Sörloth’u takım arkadaşları Uğurcan Çakır 16 Milyon Euro, Abdülkadir Ömür ise 13 Milyon Euro’luk değerleri ile takip etti. Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca 12 Milyon 500 Bin Euro’yla dördüncü sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor’un en pahalı üç futbolcusundan ikisi ise yabancı sınırının 14 olduğu dönemde çıktı. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür, Sörloth’tan sonra Süper Lig’in en pahalı futbolcuları olmayı başardı.

ESTEBAN’I ÜLKESİNE GÖNDERDİ

Altyapısında yetiştiği Trabzonspor’un A Takımı’na 2016 yılında çıkan Uğurcan Çakır, Onur Kıvrak ve AZ Alkmaar’dan o sene gelen Esteban Alvarado’nun olduğu dönemde kadroya dahil edildi. O dönem üçüncü kaleci olan Uğurcan Çakır, performansı ile teknik ekibi etkilemeyi başardı.

Bir yıl Onur Kıvrak ve Esteban’ın gerisinde kalan Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasını ilk kez 22 Eylül 2017 tarihinde Alanyaspor maçında giydi. Esteban’ın sakatlanmasının ardından ikinci 45 dakikada görev alan Uğurcan, 4 gol yemesine rağmen pes etmedi. 21 Nisan 2018 tarihinde kendisine verilen ikinci şansı iyi değerlendiren Uğurcan, ligde kalan son 5 maçta da Trabzonspor’un kalesini koruyan isim oldu.

Süper Lig’de 2018-2019 sezonuna da yedek başlayan Uğurcan, 25 Kasım 2018 tarihinde iç sahada oynanan Fenerbahçe maçında devraldığı Trabzonspor 1 numarasını, bir daha bırakmadı. Formayı Uğurcan’a kaptıran Esteban, 1 Ocak 2019 tarihinde ülkesi Kosta Rika’nın takımlarından Alajuelense’e transfer oldu.

Trabzonspor A Takımı’na çıktığında piyasa değeri 250 bin Euro olan Uğurcan, 4 yılda değerine değer kattı.

CASTILLO’YU KESTİ

Tıpkı Uğurcan Çakır gibi 2016-2017 sezonunda A takıma çıkan Abdülkadir Ömür, hızı ile dikkat çeken isimlerden biriydi. O dönem transfer edilen kanat oyuncusu Fabian Castillo, Abdülkadir Ömür’ün rekabet etmesi gereken isim oldu.

İlk sezonunda kadroda pek değerlendirilmeyen Abdülkadir Ömür, Türkiye Kupası’nda 175, Süper Lig’de ise sadece 14 dakika görev aldı. A takımdaki ikinci sezonda ise Abdülkadir Ömür, Castillo’yu yedek kulübesine oturttu. Takımın değişmez isimleri arasına girmeye başlayan genç futbolcu, forma süresini 138 kat arttırdı.

Süper Lig’de ilk kez 17 Aralık 2016 tarihinde sadece 8 dakika giyen Abdülkadir Ömür, 2017-2018 sezonunun 5. haftasında, yine bir Başakşehir maçında ilk 11’de çıktığı maçta sonra takımın değişmezleri arasına girdi. Formayı yeniden alamayan Castillo, 2018-2019 sezonunun başında takımdan ayrıldı.

Abdülkadir Ömür de ilk çıktığında 150 bin Euro olan değerini, inanılmaz bir oranda arttırmayı başardı.

MALİYET 14 MİLYON EURO’YA DÜŞÜRÜLECEK

Trabzonspor, kadrosunda bulunan oyunculara ödediği maaş yönünden de rakiplerine fark atmış durumda. Geçtiğimiz sezon piyasa değeri bordo-mavili takımın üstünde olan kulüpler, yüksek maaş ödemeyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz ekibi ise 16 Milyon Euro civarında maaş ödemesi gerçekleştirdi. Bu sezon bu rakamın 14 Milyon Euro civarına inmesi bekleniyor.